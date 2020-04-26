|
В Минске пьяный на микроавтобусе выехал на встречку и протаранил Renault
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель устроил аварию на столичной улице Горецкого,
Авария произошла днем 26 апреля. По информации инспекторов, 59-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Мазурова. В районе дома № 49 по улице Горецкого он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Renault.
В результате ДТП пассажир Renault получил травмы и был доставлен в больницу.
Выяснилось, что водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. Он будет лишен прав и заплатит крупный штраф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пассажир легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)