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В Минске пьяный на микроавтобусе выехал на встречку и протаранил Renault

26.04.2020 18:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель устроил аварию на столичной улице Горецкого, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Авария произошла днем 26 апреля. По информации инспекторов, 59-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Мазурова. В районе дома № 49 по улице Горецкого он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Renault.

В результате ДТП пассажир Renault получил травмы и был доставлен в больницу.


Выяснилось, что водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. Он будет лишен прав и заплатит крупный штраф.

 
 
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В результате ДТП пассажир легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.
 
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