В Минске пьяный на микроавтобусе выехал на встречку и протаранил Renault

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель устроил аварию на столичной улице Горецкого, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла днем 26 апреля. По информации инспекторов, 59-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Мазурова. В районе дома № 49 по улице Горецкого он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Renault.

В результате ДТП пассажир Renault получил травмы и был доставлен в больницу.





Выяснилось, что водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. Он будет лишен прав и заплатит крупный штраф.