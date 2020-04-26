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«Слуцк» вырвал победу над «Белшиной» и вышел (?) на первое место в чемпионате Беларуси

26.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Воскресную программу 6-го тура чемпионата Беларуси открывал матч между «Слуцком» и «Белшиной», находящихся на диаметрально противоположных позициях в таблице. К 35-й минуте хозяева по делу вели со счетом 2:0. Сначала Мухаммед Умар Бала расстрелял пустые ворота «шинников»...

...а чуть позже перед пустой рамкой оказался Артем Сердюк.

Казалось, что три очка у «Слуцка» в кармане. Однако по конец первого тайма интрига вновь возродилась. Привезенный зимой агентом Дмитрием Селюком Сулейман Коанда в попытке вынести мяч из собственной штрафной попал в грудь Леониду Ковелю. После контракта снаряд предательски залетел в сетку ворот «сахарных».

Вскоре поле перерыва «Белшина» вообще сравняла счет после удара головой Павлом Бордуковым.

Гол вдохновил гостей на новые свершения. Бобруйчане могли еще несколько раз поразить ворота Бориса Панкратова и вырвать победу, но все испортило второе предупреждение Никиты Рочева. Не прошло и нескольких минут, как «Слуцк» в большинстве перехватил инициативу и забил победный мяч. Это третий гол Умар Бала в последних двух матчах, чем обрадовал своего агента Селюка.

Победа позволила «Слуцку» стать единоличным лидером высшей лиги как минимум до конца воскресных матчей «Торпедо-БелАЗ» и «Витебска».


Tribuna.com
Фото, видео: «Слуцк», АБФФ

 
Теги: Витебск
 
 
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Воскресную программу 6-го тура чемпионата Беларуси открывал матч между «Слуцком» и «Белшиной», находящихся на диаметрально противоположных позициях в таблице.
 
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