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IIHF составила символическую команду лучших игроков сборной Беларуси в истории

26.04.2020 19:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

IIHF составила символическую команду лучших игроков сборной Беларуси в истории

Международная федерация хоккея составила символическую команду лучших игроков сборной Беларуси в истории.

В нее вошли голкипер Андрей Мезин, защитники Руслан Салей и Владимир Копать, а также нападающие Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков и Михаил Грабовский. Все они неоднократно признавались лучшими хоккеистами в Беларуси. Также отметим, что Салей, Цыплаков и Грабовский продолжительное время успешно выступали в сильнейшей лиге мира – НХЛ.

Фото: БЕЛТА

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Международная федерация хоккея составила символическую команду лучших игроков сборной Беларуси в истории. В нее вошли голкипер Андрей Мезин, защитники Руслан...
 
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