IIHF составила символическую команду лучших игроков сборной Беларуси в истории

Источник материала: ОНТ

Международная федерация хоккея составила символическую команду лучших игроков сборной Беларуси в истории.

В нее вошли голкипер Андрей Мезин, защитники Руслан Салей и Владимир Копать, а также нападающие Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков и Михаил Грабовский. Все они неоднократно признавались лучшими хоккеистами в Беларуси. Также отметим, что Салей, Цыплаков и Грабовский продолжительное время успешно выступали в сильнейшей лиге мира – НХЛ.

Фото: БЕЛТА

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