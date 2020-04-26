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Чемпионат Беларуси по футболу: «Городея» уступила БАТЭ

26.04.2020 18:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по футболу: «Городея» уступила БАТЭ

В чемпионате Беларуси по футболу проходит 6-й тур. Накануне состоялись три игры. Мозырская «Славия» на своей площадке уступила клубу «Минск» – 1:3.

БАТЭ на выезде был сильнее «Городеи» – 2:0. Оба мяча гости забили во втором тайме. Сначала отличился вышедший на замену Станислав Драгун, а точку в матче поставил Антон Сарока, который несколько лет назад выступал именно в «Городее».

Снова огорчает своих поклонников чемпион страны брестское «Динамо». На этот раз поражение на домашней арене от солигорского «Шахтера» – 0:2. На  25-й минуте защитник брестчан Максим Витус срезал мяч в свои ворота. А во втором тайме Виталий Лисакович установил окончательный счет. В шести турах брестское «Динамо» набрало лишь 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. 

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Теги: Минск
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу проходит 6-й тур. Накануне состоялись три игры. Мозырская «Славия» на своей площадке уступила клубу «Минск» – 1:3. БАТЭ на выезде был...
 
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