Чемпионат Беларуси по футболу: «Городея» уступила БАТЭ

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу проходит 6-й тур. Накануне состоялись три игры. Мозырская «Славия» на своей площадке уступила клубу «Минск» – 1:3.

БАТЭ на выезде был сильнее «Городеи» – 2:0. Оба мяча гости забили во втором тайме. Сначала отличился вышедший на замену Станислав Драгун, а точку в матче поставил Антон Сарока, который несколько лет назад выступал именно в «Городее».

Снова огорчает своих поклонников чемпион страны брестское «Динамо». На этот раз поражение на домашней арене от солигорского «Шахтера» – 0:2. На 25-й минуте защитник брестчан Максим Витус срезал мяч в свои ворота. А во втором тайме Виталий Лисакович установил окончательный счет. В шести турах брестское «Динамо» набрало лишь 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram