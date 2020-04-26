Назван самый преданный одному клубу футболист Европы













Список возглавил вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, который провел в составе армейцев 17 лет, три месяца и 23 дня. Второе место занял защитник французского "Сент-Этьена" Лоик Перрен (16 лет, девять месяцев и 24 дня), третье - нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси (16 лет, три месяца и 23 дня).





В мае прошлого года Акинфеев предостерег российских фанатов от поддержки иностранных клубов. Акинфеев заявил, что в его жизни есть только ЦСКА и для него болеть за российские клубы приятнее.





За ЦСКА вратарь выступает с 2002 года. Акинфеев - шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель национального Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка, обладатель Кубка УЕФА. В активе Акинфеева также 111 матчей за сборную России. Он становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.