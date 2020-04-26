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Лукашенко впервые засняли со смартфоном: Раньше он заявлял, что им не пользуется
Источник материала: Партизан
Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видео, на котором Лукашенко после республиканского субботника разговаривает по мобильному телефону с Михаилом Гуцериевым, российским бизнесменом и главой группы «Сафмар». Раньше президент не раз говорил, что смартфоном не пользуется.
«Не надо мне эти тесты, у нас свои делают. Ты не спеши, а лучше мне десять КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, это нам нужнее. Все остальное не надо, лучше десяток КТ и все. Миша, больше ничего не надо, приедешь — поговорим», — говорит Лукашенко на видео.
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Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видео, на котором Лукашенко после республиканского субботника разговаривает по мобильному телефону с Михаилом Гуцериевым,...
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