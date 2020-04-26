Лукашенко впервые засняли со смартфоном: Раньше он заявлял, что им не пользуется









«Не надо мне эти тесты, у нас свои делают. Ты не спеши, а лучше мне десять КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, это нам нужнее. Все остальное не надо, лучше десяток КТ и все. Миша, больше ничего не надо, приедешь — поговорим», — говорит Лукашенко на видео.