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Учительница затроллила Минобразования за резкий ответ на открытое письмо педагогов
Источник материала: Партизан
Учитель русского языка и литература Анна Северинец поставила оценку «неудовлетворительно» автору ответа Министерства образования на открытое письмо учителей по поводу положения школ в условиях пандемии.
Хотя ответ Минобразования никем не подписан, учитель обращается к его автору по имени Андрей, имея в виду сотрудника пресс-службы Андрея Лазуткина, который известен своими неоднозначными комментариями в официальных соцсетях министерства.
Министерство образования резко ответило на критику в открытом письме учителей
«Андрей! Наконец добралась и до твоего эссе, присланного мне через официальный телеграм-канал министерства, — пишет Анна Северинец в
Андрей! Опять та же проблема: тема не раскрыта. Я попросила ответить на вопрос "как будут аттестованы школьники", а ты написал лирическую прозу на тему "Учителя в отражении оппозиционных СМИ". Лайфхак: чтобы не отклоняться от темы, ищи ключевые слова в изначальном тексте и строй свой ответ, используя их в каждом абзаце.
Во-вторых, Андрей. Пожалуйста, перечитай параграф "Функциональные стили языка". В деловом стиле не используются такие слова, как "переобуться в прыжке" или "разгонять тезис". Совет: не пиши официальные тексты на языке, на котором ты говоришь со своими друзьями.
В-третьих. Очень бросается в глаза бедность запаса вежливых формулировок. Этот текст можно было бы начать со слов "Мы разделяем заботу учителей" или "Все наши усилия направлены на то, чтобы дети овладевали знаниями" и так далее. Пожалуйста, запишите три строки этих формулировок в тетрадь, чтобы запомнить.
По мелочам: много тавтологии. Учись подбирать синонимы. Что такое синонимы — посмотри самостоятельно в "Гугле".
Так что, к сожалению, Андрей, пока неаттестация. Привет взрослым. Ссылки на видеоуроки вышлю в приват. Твоя А. К.».
25 апреля Анна Северинец обратилась в Министерство образования с просьбой аттестовать учеников, которые учатся на дому в четвертой четверти.
Открытое письмо подписали более двух десятков учителей из разных городов Беларуси.
В ответ на странице Министерства образования в Фейсбуке иронично оценили работу неназванных крупных неправительственных порталов, которые, по мнению авторов поста, убедили население в том, что белорусская школа "не может работать дистанционно", учителя не знают компьютер","ничего не было сделано для разработка программного комплекса", «учителя в панике».
««учителя не знают компьютера», «ничего не делалось для разработки программного комплекса», «учителя в панике», «растеряны» и пр.
Однако из письма Анны Северинец можно узнать, что учителя справились с дистанционной формой и даже «максимально эффективно наладили учебный процесс». СМИ элегантно переобулись в прыжке», - говорится в сообщении.
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