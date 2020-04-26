Учительница затроллила Минобразования за резкий ответ на открытое письмо педагогов

Хотя ответ Минобразования никем не подписан, учитель обращается к его автору по имени Андрей, имея в виду сотрудника пресс-службы Андрея Лазуткина, который известен своими неоднозначными комментариями в официальных соцсетях министерства.





Министерство образования резко ответило на критику в открытом письме учителей

Фейсбуке . — Пожалуйста, попроси взрослых в следующий раз присылать мне твои работы по почте, потому что у меня вас много, и я могу запутаться, проверяя еще и телеграм-канал. Тем не менее твое эссе прочитала внимательно. «Андрей! Наконец добралась и до твоего эссе, присланного мне через официальный телеграм-канал министерства, — пишет Анна Северинец в. — Пожалуйста, попроси взрослых в следующий раз присылать мне твои работы по почте, потому что у меня вас много, и я могу запутаться, проверяя еще и телеграм-канал. Тем не менее твое эссе прочитала внимательно.





Андрей! Опять та же проблема: тема не раскрыта. Я попросила ответить на вопрос "как будут аттестованы школьники", а ты написал лирическую прозу на тему "Учителя в отражении оппозиционных СМИ". Лайфхак: чтобы не отклоняться от темы, ищи ключевые слова в изначальном тексте и строй свой ответ, используя их в каждом абзаце.





Во-вторых, Андрей. Пожалуйста, перечитай параграф "Функциональные стили языка". В деловом стиле не используются такие слова, как "переобуться в прыжке" или "разгонять тезис". Совет: не пиши официальные тексты на языке, на котором ты говоришь со своими друзьями.





В-третьих. Очень бросается в глаза бедность запаса вежливых формулировок. Этот текст можно было бы начать со слов "Мы разделяем заботу учителей" или "Все наши усилия направлены на то, чтобы дети овладевали знаниями" и так далее. Пожалуйста, запишите три строки этих формулировок в тетрадь, чтобы запомнить.





По мелочам: много тавтологии. Учись подбирать синонимы. Что такое синонимы — посмотри самостоятельно в "Гугле".





Так что, к сожалению, Андрей, пока неаттестация. Привет взрослым. Ссылки на видеоуроки вышлю в приват. Твоя А. К.».





25 апреля Анна Северинец обратилась в Министерство образования с просьбой аттестовать учеников, которые учатся на дому в четвертой четверти.

Открытое письмо подписали более двух десятков учителей из разных городов Беларуси.

В ответ на странице Министерства образования в Фейсбуке иронично оценили работу неназванных крупных неправительственных порталов, которые, по мнению авторов поста, убедили население в том, что белорусская школа "не может работать дистанционно", учителя не знают компьютер","ничего не было сделано для разработка программного комплекса", «учителя в панике».



Однако из письма Анны Северинец можно узнать, что учителя справились с дистанционной формой и даже «максимально эффективно наладили учебный процесс». СМИ элегантно переобулись в прыжке», - говорится в сообщении. ««учителя не знают компьютера», «ничего не делалось для разработки программного комплекса», «учителя в панике», «растеряны» и пр.Однако из письма Анны Северинец можно узнать, что учителя справились с дистанционной формой и даже «максимально эффективно наладили учебный процесс». СМИ элегантно переобулись в прыжке», - говорится в сообщении.







Далее авторы ответа министерства продолжили в том же духе и обвинили «оппозиционные» СМИ в том, что они регулярно сообщали о загруженности учителей нехарактерной работой и бюрократией.





«Однако на примере Анны Северинец читатель может видеть, что у обычного учителя есть много свободного времени для интервью, написания блогов, написания открытых писем, поддержания социальных сетей и других форм досуга».





В сообщении делается вывод о том, что пример Анны Северинец, которая не лишена работы и которой предоставлена ​​свобода выражать и критиковать власти, «демонстрирует гуманизм белорусской системы отношений правительства, а не ее бесчеловечность».





Что касается сути запроса, озвученного в открытом письме, министерство заявило, что конкретные меры по организации образовательного процесса «осуществляются в направлении ранее разработанных, утвержденных и публично объявленных решений президента».