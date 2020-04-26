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Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками

26.04.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже совсем скоро все капсулы с землей из воинских захоронений поместят в специально отведенные ниши, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, сердцем усыпальницы крипты храма считают символические захоронения.

Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками

Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками

Анна Зайцева, руководитель проекта «Музей памяти»:
В данном саркофаге хранятся останки воина, который погиб в далеком 1941 году. По антропологической экспертизе, это был совершенно юный молодой человек, который погиб в битве на Днепре под Лоевом Гомельской области. Имя его установить не удалось, потому что при нем не было медальона. К сожалению, он остался для нас неизвестным.

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Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками

Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками

От безымянного солдата за 75 лет остались осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Это экспозиция в «Музее памяти», который как раз и откроется в канун великого праздника.

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Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками

Анна Зайцева:
Мы убедились в который раз, что в архивах семейных у нас, у белорусов, хранится очень много предметов, которые связаны с Великой Отечественной войной. Буквально недавно нам поступил уникальный просто документ, учитывая, что ему больше 75 лет, – это боевая характеристика одного из партизан из партизанского отряда «Мститель», написанная на имя Василия Воронянского. Об этом человеке мы можем узнать очень многое. Мы попытаемся найти его семью.

Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками

Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками

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Люди в материале: Кристина Федорович, Анна Зайцева

 
 
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Новости Беларуси. Уже совсем скоро все капсулы с землей из воинских захоронений поместят в специально отведенные ниши, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
 
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