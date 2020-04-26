|
Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже совсем скоро все капсулы с землей из воинских захоронений поместят в специально отведенные ниши, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, сердцем усыпальницы крипты храма считают символические захоронения.
Анна Зайцева, руководитель проекта «Музей памяти»:
От безымянного солдата за 75 лет остались осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Это экспозиция в «Музее памяти», который как раз и откроется в канун великого праздника.
Анна Зайцева:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками
Новости Беларуси. Уже совсем скоро все капсулы с землей из воинских захоронений поместят в специально отведенные ниши, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)