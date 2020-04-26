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911 погибших. Жительница сожжённой во время войны деревни вспоминает те страшные дни

26.04.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Патриотическая акция «Во славу общей Победы» всколыхнула страшные воспоминания и у Марии Адамовны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Женщина с трудом сдерживает слезы, но рассказывает о том, как война забрала у нее самое дорогое – папу, двух его братьев с женами, детьми и бабушку.

На месте 911 соженных заживо в деревне Кражино – памятники.

911 погибших. Жительница сожжённой во время войны деревни вспоминает те страшные дни

911 погибших. Жительница сожжённой во время войны деревни вспоминает те страшные дни

Мария Казак:
Тут стаялі тры сараі. Прыгналі з хаты людзей і перастралялі гэтых людзей. І прымушаюць іх сцягваць у кучу і саломай накрываць. Ну і так рабілі да апошняга. Хто быў ранены, хто, можа, і жывы быў. І ўсё цягалі з гэтых сараяў салому і перакладалі, каб яны ўжо згарэлі.

911 погибших. Жительница сожжённой во время войны деревни вспоминает те страшные дни

911 погибших. Жительница сожжённой во время войны деревни вспоминает те страшные дни

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Люди в материале: Кристина Федорович, Мария Казак

 
 
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Новости Беларуси. Патриотическая акция «Во славу общей Победы» всколыхнула страшные воспоминания и у Марии Адамовны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
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