|
911 погибших. Жительница сожжённой во время войны деревни вспоминает те страшные дни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Патриотическая акция «Во славу общей Победы» всколыхнула страшные воспоминания и у Марии Адамовны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Женщина с трудом сдерживает слезы, но рассказывает о том, как война забрала у нее самое дорогое – папу, двух его братьев с женами, детьми и бабушку.
Мария Казак:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Патриотическая акция «Во славу общей Победы» всколыхнула страшные воспоминания и у Марии Адамовны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)