|
«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каждая собранная песчинка с места воинского захоронения – это не одна история, а сотни или, скорее, тысячи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Говорят, что и от одного солдата тоже зависел исход войны. Таким солдатом был и дедушка Ильдара – Николай Степанов. Родился в 1922 году, а на военную службу был призван в 1941-м. Взрывал вражеские поезда, мосты, по трое суток приходилось находиться в болоте, окруженном врагами. И это лишь малый фронт. Николай Степанов даже и подумать не мог, что вернется с той войны домой.
А вот бабушка Ильдара была труженицей тыла, работала на заводе в Оренбургской области токарем и вытачивала снаряды для «катюши». Поэтому для внука акция – это нечто особенное.
Ильдар Степанов:
Читайте также:
Живет память в сердце и у Ивана Александровича.
Иван Пушнов:
Петр Никитович – дядя нашего героя – жил в Амурской области, там его и застала война. Командир отдела телефонистов, старший матрос отдельного артдивизиона, а после войны, в 1966 году, строил Лукомльскую ГРЭС.
Иван Пушнов:
Так же трепетно хранит фотографии, медали и все напоминающее об отце и Юрий.
Юрий Величкевич:
В 1942-м, будучи 18-летним юношей, Петр Прокофьевич получил повестку в военкомат. Определили: нужно готовить на командира. Ускоренный курс – 9 месяцев. И вот уже отец Петра – младший лейтенант.
Юрий Величкевич:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными
Новости Беларуси. Каждая собранная песчинка с места воинского захоронения – это не одна история, а сотни или, скорее, тысячи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)