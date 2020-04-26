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«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

26.04.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Каждая собранная песчинка с места воинского захоронения – это не одна история, а сотни или, скорее, тысячи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рассказать обо всех – не хватит и целой передачи, но все-таки некоторые мы покажем.

«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

Говорят, что и от одного солдата тоже зависел исход войны. Таким солдатом был и дедушка Ильдара – Николай Степанов. Родился в 1922 году, а на военную службу был призван в 1941-м. Взрывал вражеские поезда, мосты, по трое суток приходилось находиться в болоте, окруженном врагами. И это лишь малый фронт. Николай Степанов даже и подумать не мог, что вернется с той войны домой.

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А вот бабушка Ильдара была труженицей тыла, работала на заводе в Оренбургской области токарем и вытачивала снаряды для «катюши». Поэтому для внука акция – это нечто особенное.

«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

Ильдар Степанов:
Забор земли, который осуществлялся, даже в нашем районе (я сам принимал участие в этом) – для меня действительно это честь. Мы все сегодня, я думаю, пришли на это мероприятие по зову сердца. Потому что уже 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война, а память о наших прадедах, дедах, которые отдали за нас жизнь, до сих пор живет в наших сердцах.

«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

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«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

Иван Пушнов:
В этом подъезде проживал Знак Петр Никитович. После войны до 1966 года.

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Петр Никитович – дядя нашего героя – жил в Амурской области, там его и застала война. Командир отдела телефонистов, старший матрос отдельного артдивизиона, а после войны, в 1966 году, строил Лукомльскую ГРЭС.

Иван Пушнов:
Взяли землю – это для памяти. Эта память никогда не должна забываться. Они нам подарили Победу, и мы должны ее беречь. Это то же самое, что нам подарили жизнь. Что смог – сохранил: медали разные – за 20 лет Победы, за 30, 40.

Так же трепетно хранит фотографии, медали и все напоминающее об отце и Юрий.

«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

Юрий Величкевич:
Мой отец закончил войну в 20 лет. Здесь, вот на этой фотографии, ему 21 год.

В 1942-м, будучи 18-летним юношей, Петр Прокофьевич получил повестку в военкомат. Определили: нужно готовить на командира. Ускоренный курс – 9 месяцев. И вот уже отец Петра – младший лейтенант.

«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

Юрий Величкевич:
Вели бои на территории Украины, Харьковская область. Там он получил тяжелое ранение осколочным снарядом. Осколок от снаряда прилетел на их территорию в бою и попал в ногу – в голень и бедро. Четыре месяца лечения, потом снова на фронт. Уже был 4-й Украинский фронт после этого. С боями прошли Беларусь, Польшу, Чехословакию. В Чехословакии он закончил войну.

Люди в материале: Кристина Федорович, Ильдар Степанов, Иван Пушнов, Юрий Величкевич

 
 
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Новости Беларуси. Каждая собранная песчинка с места воинского захоронения – это не одна история, а сотни или, скорее, тысячи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
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