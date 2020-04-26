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«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси более 7 тысяч воинских захоронений. «Во славу общей Победы» – это не просто акция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кристина Федорович, корреспондент:
Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного возрождения:
На капсуле есть надпись – название района (в данном случае – Вилейский район) и герб района. Примерно 200 грамм земли. Также капсулы из городов-героев Советского Союза и зарубежных стран, которые нам передали землю из мест захоронения советских солдат. Это 10 стран.
Дизайн капсулы разрабатывали в Академии искусств под руководством отца Федора. А вот задача воплотить эскизы в жизнь упала на плечи стеклозавода «Неман». Так все начиналось. А уже сегодня земля с воинских захоронений практически со всех уголков страны передана по месту назначения.
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
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Новости Беларуси. В Беларуси более 7 тысяч воинских захоронений. «Во славу общей Победы» – это не просто акция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кристина...
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