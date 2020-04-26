ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул

26.04.2020 20:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси более 7 тысяч воинских захоронений. «Во славу общей Победы» – это не просто акция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул

Кристина Федорович, корреспондент:
Землю с каждого захоронения поместили в специальные капсулы. Вот эта, например, привезена из Вилейского района. Чтобы в день 75-летия Победы поместить их в ниши Храма-памятника Всех Святых в Минске.

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул

Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного возрождения:
Из каждого захоронения взять по крупице земли – буквально по половинке чайной ложки, которая необходима для формирования вот такой капсулы. В мешочки собирали эту землю. Делали отдельные мероприятия в районе, и вся эта земля ссыпалась в единую капсулу.

На капсуле есть надпись – название района (в данном случае – Вилейский район) и герб района. Примерно 200 грамм земли. Также капсулы из городов-героев Советского Союза и зарубежных стран, которые нам передали землю из мест захоронения советских солдат. Это 10 стран.

Историк: «Мы до сего дня не знаем поименно участников обороны Могилёва»

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул

Дизайн капсулы разрабатывали в Академии искусств под руководством отца Федора. А вот задача воплотить эскизы в жизнь упала на плечи стеклозавода «Неман». Так все начиналось. А уже сегодня земля с воинских захоронений практически со всех уголков страны передана по месту назначения.

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Символично, что второй этап акции «Во славу общей Победы» начался, хоть и скромно, в эти пасхальные дни. В 1945 году война закончилась на праздник светлого воскресения Христова. Это была победа над смертью, над рабством, над страхом. Победа вернула, подарила жизнь людям, вернула надежды.

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул

Читайте также:

«Чтобы память не угасала». Что значит для белорусов акция «Во славу общей Победы»

«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками

911 погибших. Жительница сожжённой во время войны деревни вспоминает те страшные дни

Люди в материале: Кристина Федорович, Александр Гостев, Протоиерей Федор Повный

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси более 7 тысяч воинских захоронений. «Во славу общей Победы» – это не просто акция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кристина...
 
Новости дня
Новости разные
 
Учительница затроллила Минобразования за резкий ответ на открытое письмо педагогов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика