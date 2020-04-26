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Шантарович: «Когда пришли в общественное объединение «Спартак» – на этом корабле мы и жили. У нас комнаты были. И дети с 8 утра до 8 вечера»
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Вадим Щеглов:
Владимир Шантарович:
И вот я думаю, что и в семьях разговаривали: «Ну, а что там ваши тренера делают: пьют они там или работают?» Говорят: «Работают». И приходили – посматривали, что дети всё время окружены заботой, вниманием 24 часа в сутки, по большому счёту. Я не помню, чтобы кто-то из моих, уже 47 лет лодочки эти мы гоняем с другом, я не помню ни одного плохого поступка, который бы совершили эти ребята, живя по какому-то понятию, в рамках государственных законов.
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Шантарович: «Когда пришли в общественное объединение «Спартак» – на этом корабле мы и жили. У нас комнаты были. И дети с 8 утра до 8 вечера»
Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы сказали, что Вы пошли в этот вид спорта за учителем. Владимир...
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