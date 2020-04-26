Источник материала: ОНТ

Пособие по безработице могут увеличить до размера бюджета прожиточного минимума. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой.

По прогнозам Международной организации труда, рынок труда ждёт более серьезный кризис, нежели финансовый сектор или внешнюю торговлю. Поэтому самый важный блок мероприятий поддержки сегодня - социальный.

Так, в подписанном Президентом 24 апреля указе №143 "О поддержке экономики", прошла только мера по больничным листам для родителей, у которых ребёнок в возрасте до 10 лет оказался контактом первого или второго уровня.

Также Крутой отметил ещё одну социальную меру - определённые налоговые каникулы. Ими смогут воспользоваться компании. Средства, которые они затратят на дезинфекцию помещений, обеспечение масками, дезсредствами работников, позволят включать в затраты. Это поможет снизить величину выплаты налога на прибыль.

По его словам, также было предложено усилить поддержку безработных граждан, лишившихся во втором квартале работы. Их будут стимулировать регистрироваться на бирже труда. Сейчас минимальное пособие по безработице составляет всего Br27. Однако Президенту представили инициативу увеличить данное пособие хотя бы до бюджета прожиточного минимума. Так, на период с 1 мая по 31 июля этого года БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br246,78. Если человек на протяжении трёх месяцев человек будет находится на учёте как безработный, то он сможет получать это повышенное пособие и дважды (согласно законодательству) - предложение о трудоустройстве.

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