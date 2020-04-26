Крутой: Пострадавшие компании-заёмщики получат в сумме Br1,2 млрд под правительственные и местные гарантии

Источник материала: ОНТ

Одной из дополнительных мер поддержки белорусской экономики станет расширение лимита гарантий. Размер внутреннего государственного долга будет увеличен на Br1,2 млрд, что необходимо для предоставления средств предприятиям-заёмщикам, которые наиболее пострадали. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой.

Учитывая то, что белорусская экономика ориентирована на экспорт, искать резервы при закрытых границах, а также неработающих иностранных предприятий-партнёров сложно.

На данном фоне самым важным направлением работы, которое нашло поддержку у Главы государства, стало расширение лимита гарантий.

Как уточнил Крутой, контроль за распределением средств будет обеспечиваться путём коллегиально принимаемых решений. Это необходимо для того, чтобы помощь получали действительно те, кто больше всего в ней нуждается.

Претендовать на поддержку могут только те компании, у которых имеется собственная антикризисная программа по оптимизации всех затрат и прочее.

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