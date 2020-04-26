ООН – 75 лет: как создавали Организацию, почему она всегда востребована и какую роль играет там Беларусь

Источник материала: ОНТ

По данным ООН, на грани голода, а значит и выживания, уже сейчас оказались минимум 265 млн человек. Это почти в 100 раз больше, чем количество инфицированных COVID-19. И, надо признать, сильные мира сего начали прислушиваться к призывам. Это уже не про «национальные интересы» и геополитические игры. В каком-то смысле это вопрос выживания. Пришло время забывать про национальный эгоизм и объединять усилия.

К слову, именно в эти дни 75 лет назад, на фоне общей жуткой усталости от войны и одновременно глубинного внутреннего стремления к миру определились, что перед лицом общего врага надо действовать сообща. Спустя два месяца представители 50 стран-учредителей, среди них и Беларусь (тогда БССР) подписали Устав ООН. Сегодня Организация объединяет 193 государства.

Казалось бы, такая сила. Как тут слёту не решать любой экономический, социальный или гуманитарный вопрос. Но, увы. Спустя 75 лет всё чаще мы можем видеть, как отдельные страны подменяют общие интересы своими. В итоге – войны, санкции, кризисы.

«После 1945 года на планете было всего лишь 26 мирных дня». Роберт Джексон, профессор политологии, университет Редлендса, США.

Это исследование повергает в недоумение – неужели это так? Суровая правда: за 75 лет только 26 дней мир не воевал. Да, Вторая мировая стала точкой отсчёта – из 73-х стран, существовавших на тот момент, 62 были втянуты в военные действия. Это 80% населения Земного шара. И тогда наступил переломный момент, когда политики сами уже не договорятся. Амбиции!

Попытки создать мощную организацию, которая бы регулировала мир и безопасность, были и раньше. Но с Лигой наций не получилось. А вот попытка с ООН оказалась успешной. Какой быть организации начали обсуждать ещё во время войны, в 42-м году. Конференции – Московская, Мальтийская, Ялтинская – и наконец, в Сан-Франциско. Два месяца острых споров, усмирения амбиций и на берегу Тихого океана политики объявляют – мы создали Организацию Объединённых наций.

Сегодня в ООН входят 193 страны. Мы, разумеется, в их числе. Но самое интересное в том, что 75 лет назад Беларусь, будучи союзной республикой, стала одной из основательниц. Связь между ООН и Беларусью настолько тесная, что в Минске даже есть Площадь Объединённых Наций. Хотя немногие знают, где она находится. Она появилась в 1995-м, в канун 50-летнего юбилея Победы. Правда, площадь Объединённых наций и на площадь-то не похожа. Скорее, на сквер.

И всё-таки площадь размещена на месте Ляховки, одного из самых больших и населенных предместий Минска XIX века. В советское время построили концертный зал Минск, напротив стадион «Динамо». В независимой Беларуси символизм приобрёл особый смысл – за стадионом, буквально пешком дойти – представительство ООН. И недалеко – Министерство иностранных дел Беларуси.

Между ведомствами и сейчас тесная связь. И тогда, создавая ООН, главными фигурами были именно белорусы. Андрей Громыко с Гомельщины и Кузьма Киселёв с Могилёвщины поставили свои подписи под Уставом организации. Громыко ещё и разрабатывал документ. А за три года до этого, в первый день 42-го, Максим Литвинов с Гродненщины наравне с Рузвельтом и Черчиллем подпишет Декларацию Объединённых Наций.

Андрей Громыко, тот самый «Мистер НЕТ», министр иностранных дел Советского союза, запомнится неуступчивой позицией и во время Карибского кризиса, и во время войны во Вьетнаме. Кузьма Киселёв – первый министр БССР – в своих книгах подробно опишет, как подписывал Устав ООН. Копия документа и сейчас находится в Национальном архиве Беларуси.

Как Беларусь и Украина могли создавать ООН, не имея тогда полноценной независимости – очень интересный вопрос. Здесь есть и манёвр политический: Сталин понимал – чем больше своих будет в Организации, тем больше голосов. Но довод, почему республики должны быть в составе ООН, был неоспоримым. «Выдающий вклад в разгром фашизма» - против этого аргумента никто в те годы возразить не мог. Да и морального права не имел – Беларусь пострадала больше других. Один из немногих случаев в истории, когда мораль оказалась выше права.

Но с момента полноценного обретения независимости Беларуси, связи с ООН стали ещё крепче. Надо отметить, что сейчас спектр того, чем занимается ООН гораздо шире, чем мир и безопасность. Только в Минске представлены 8 агентств: ПРООН (поддержка и проекты в области экономики, энергетики, развития регионов), Детский фонд ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения, ЮНЭЙДС – это профилактика ВИЧ/СПИД. Есть Департамент глобальных коммуникаций, который информирует о деятельности ООН, два Представительства – по миграции и по делам беженцев, а Фонд ООН в области народонаселения занимается правами людей на здоровую жизнь.

Но приоритетной всё-таки остаётся тема мира и безопасности. Она была востребована 75 лет назад. Актуальна и сегодня.

Международная площадка ООН – это ещё и возможность для каждого политика в мире (независимо от убеждений) высказать свою точку зрения. В ООН говорят так: политики могут не любить друг друга, но право на слово дано каждому. Эти выступления запомнятся навсегда. Речь Фиделя Кастро внесена в книгу рекордов Гиннеса как самая продолжительная, Никита Хрущёв объяснил, что такое трудности перевода и вроде как стучал ботинком. А Уго Чавес даже сравнил Джорджа Буша не иначе как с дьяволом.

А иногда площадку ООН откровенно использовали. Чтобы обосновать вторжение США в Ирак, госсекретарь Коллин Пауэлл принёс пробирку с якобы биологическим оружием, которое разрабатывает Багдад. Впечатлило: война началась, а вот оружие не нашли. Вот так ООН выкручивали руки не единожды и даже не политики. В прошлом году шведская активистка Грета Тунберг, которую, конечно, за глаза называют фанатичкой и пиарпроектом, уже не выступила. Обвинила.

Но надо отбросить эмоции. Всё равно площадка ООН и её роль – это не сведение счётов, не давление, не принуждение, а конструктивное место, где слышат всех и действуют в интересах, если не всех, то в формате планеты. Александр Лукашенко не единожды выступал с трибуны ООН, поднимал важные проблемы. Но вопрос, который он адресовал ещё 5 лет назад, по-прежнему актуален.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (27 сентября 2015 года): «ООН не должна использоваться для демонстрации чьей-то силы. Это ослабляет Организацию и разрушает доверие к ней, противоречит самой ее природе и предназначению. Надо положить конец этой порочной практике. ООН должна быть форумом сотрудничества, а не конфронтации государств».

За 75 лет в истории ООН было всякое. В провалах, конечно, Панамский кризис, война во Вьетнаме, переворот в Чили, конфликты на Ближнем Востоке и бомбёжка Югославии, в 99-м. К чести ООН надо вспомнить разрешение Карибского кризиса, едва не ставшего Третьей мировой войной. А ещё в защиту надо сказать, что за всё время работы ООН ни одна страна не покинула её окончательно. Выходили-возвращались – это было. Но не ушли насовсем. А значит, пока она остаётся рабочей площадкой, где слышат каждый голос. Даже спустя 75 лет.

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