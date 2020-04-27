ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Акция «Оплати в помощь!» стартует 27 апреля: мобильное приложение поможет быстро пополнить электронный кошелёк, чтобы помочь врачам

27.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Акция «Оплати в помощь!» стартует 27 апреля: мобильное приложение поможет быстро пополнить электронный кошелёк, чтобы помочь врачам

Говорят, настоящие человеческие качества проявляются в момент серьезных испытаний. Пока одни борются за жизни, другие в нужную минуту готовы подставить плечо поддержки. Государственные и частные компании, коллективы и простые люди  – все объединились, чтобы облегчить медикам их труд. Белорусы не остались в стороне. Правда, радует, что равнодушие – это не про нас! 


Уже завтра стартует еще одна благотворительная акция «Оплати в помощь!» Это совместный проект телеканала ОНТ, резидента Парка высоких технологий IT-компании LWO и Белинвестбанка по сбору средств медикам.

Главная цель – адресно поддержать тех, кто на передовой борется с пандемией. Мобильное приложение «Оплати» поможет быстро пополнить электронный кошелёк с карточки любого банка, легко и оперативно (в несколько кликов) перечислить благотворительную помощь. Схема работы приложения проста и безопасна. При этом средства будут направлены напрямую адресату. 

Сумма благотворительного взноса может быть любой. Ведь это - прежде всего возможность от души сказать «спасибо» за такой важный труд, который выполняют сегодня врачи. 

Олег Кондратенко, директор компании LWO, член совета по развитию цифровой экономики: «Если мы хотим кому-то помочь, для этого мы должны получить удобный инструмент, для этого мы можем потратить, может быть, несколько секунд или чуть больше. Мы должны получить возможность оказать помощь и должны быть уверены, что она дойдет до адресата. Поэтому то, что мы сейчас имеем – это возможность зайти в приложение, выбрать: «помочь Министерству здравоохранения» и перевести деньги. А через неделю, примерно, можно делать выбор: различные поликлиники, клиники, - и все они с высокой вероятностью будут готовы принять эти деньги».   

Андрей Бриштелев, председатель правления Белинвестбанка: «Бизнес сплотился и оказывает всевозможными каналами помощь по поддержке наших медицинских работников. Кто-то поставляет медицинское оборудование, кто-то обмундирование, кто-то помогает закупать необходимые лекарства. Банком разработан комплекс решений, которые могут помочь нашим медицинским работникам получить помощь.  Будьте вместе с нами и будьте уверены, что медицинские работники получат помощь: адресно, здесь и сейчас».  

На первом этапе проекта все собранные средства будут аккумулироваться на общем счёте «Республиканского центра организации медицинского реагирования». Вскоре после открытия отдельных счетов у медицинских учреждений в приложении добавится и функция выбора конкретных больниц или поликлиник, которым можно будет адресно оказать помощь.

Вот такой пример. И радует, что таких примеров сплоченности всё больше. А это тоже работа на главный результат – спасение жизней и выздоровление заболевших.   

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говорят, настоящие человеческие качества проявляются в момент серьезных испытаний. Пока одни борются за жизни, другие в нужную минуту готовы подставить плечо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Джули Фишер – вероятная кандидатура посла США в Беларуси: как развивался белорусско-американский диалог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика