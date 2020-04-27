Акция «Оплати в помощь!» стартует 27 апреля: мобильное приложение поможет быстро пополнить электронный кошелёк, чтобы помочь врачам

Источник материала: ОНТ

Говорят, настоящие человеческие качества проявляются в момент серьезных испытаний. Пока одни борются за жизни, другие в нужную минуту готовы подставить плечо поддержки. Государственные и частные компании, коллективы и простые люди – все объединились, чтобы облегчить медикам их труд. Белорусы не остались в стороне. Правда, радует, что равнодушие – это не про нас!





Уже завтра стартует еще одна благотворительная акция «Оплати в помощь!» Это совместный проект телеканала ОНТ, резидента Парка высоких технологий IT-компании LWO и Белинвестбанка по сбору средств медикам.

Главная цель – адресно поддержать тех, кто на передовой борется с пандемией. Мобильное приложение «Оплати» поможет быстро пополнить электронный кошелёк с карточки любого банка, легко и оперативно (в несколько кликов) перечислить благотворительную помощь. Схема работы приложения проста и безопасна. При этом средства будут направлены напрямую адресату.

Сумма благотворительного взноса может быть любой. Ведь это - прежде всего возможность от души сказать «спасибо» за такой важный труд, который выполняют сегодня врачи.

Олег Кондратенко, директор компании LWO, член совета по развитию цифровой экономики: «Если мы хотим кому-то помочь, для этого мы должны получить удобный инструмент, для этого мы можем потратить, может быть, несколько секунд или чуть больше. Мы должны получить возможность оказать помощь и должны быть уверены, что она дойдет до адресата. Поэтому то, что мы сейчас имеем – это возможность зайти в приложение, выбрать: «помочь Министерству здравоохранения» и перевести деньги. А через неделю, примерно, можно делать выбор: различные поликлиники, клиники, - и все они с высокой вероятностью будут готовы принять эти деньги».

Андрей Бриштелев, председатель правления Белинвестбанка: «Бизнес сплотился и оказывает всевозможными каналами помощь по поддержке наших медицинских работников. Кто-то поставляет медицинское оборудование, кто-то обмундирование, кто-то помогает закупать необходимые лекарства. Банком разработан комплекс решений, которые могут помочь нашим медицинским работникам получить помощь. Будьте вместе с нами и будьте уверены, что медицинские работники получат помощь: адресно, здесь и сейчас».

На первом этапе проекта все собранные средства будут аккумулироваться на общем счёте «Республиканского центра организации медицинского реагирования». Вскоре после открытия отдельных счетов у медицинских учреждений в приложении добавится и функция выбора конкретных больниц или поликлиник, которым можно будет адресно оказать помощь.

Вот такой пример. И радует, что таких примеров сплоченности всё больше. А это тоже работа на главный результат – спасение жизней и выздоровление заболевших.

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