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Акция «Оплати в помощь!» стартует 27 апреля: мобильное приложение поможет быстро пополнить электронный кошелёк, чтобы помочь врачам
Источник материала: ОНТ
Говорят, настоящие человеческие качества проявляются в момент серьезных испытаний. Пока одни борются за жизни, другие в нужную минуту готовы подставить плечо поддержки. Государственные и частные компании, коллективы и простые люди – все объединились, чтобы облегчить медикам их труд. Белорусы не остались в стороне. Правда, радует, что равнодушие – это не про нас!
Уже завтра стартует еще одна благотворительная акция «Оплати в помощь!» Это совместный проект телеканала ОНТ, резидента Парка высоких технологий IT-компании LWO и Белинвестбанка по сбору средств медикам.
Главная цель – адресно поддержать тех, кто на передовой борется с пандемией. Мобильное приложение «Оплати» поможет быстро пополнить электронный кошелёк с карточки любого банка, легко и оперативно (в несколько кликов) перечислить благотворительную помощь. Схема работы приложения проста и безопасна. При этом средства будут направлены напрямую адресату.
Сумма благотворительного взноса может быть любой. Ведь это - прежде всего возможность от души сказать «спасибо» за такой важный труд, который выполняют сегодня врачи.
На первом этапе проекта все собранные средства будут аккумулироваться на общем счёте «Республиканского центра организации медицинского реагирования». Вскоре после открытия отдельных счетов у медицинских учреждений в приложении добавится и функция выбора конкретных больниц или поликлиник, которым можно будет адресно оказать помощь.
Вот такой пример. И радует, что таких примеров сплоченности всё больше. А это тоже работа на главный результат – спасение жизней и выздоровление заболевших.
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Акция «Оплати в помощь!» стартует 27 апреля: мобильное приложение поможет быстро пополнить электронный кошелёк, чтобы помочь врачам
Говорят, настоящие человеческие качества проявляются в момент серьезных испытаний. Пока одни борются за жизни, другие в нужную минуту готовы подставить плечо...
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