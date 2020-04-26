Джули Фишер – вероятная кандидатура посла США в Беларуси: как развивался белорусско-американский диалог

Источник материала: ОНТ

На днях стала известна вероятная кандидатура американского посла в Беларуси. Дональд Трамп предложил направить в Минск помощницу замгоссекретаря США Джули Фишер. Почему вероятная? Дело в том, что окончательное решение за Сенатом. Хотя эксперты утверждают, что это - процедура чисто техническая. В Сенате у главы Белого дома – большинство сторонников-республиканцев, да и вопрос не тот, чтобы ставить палки в колёса.

Назначение посла (а последние 12 лет дипмиссию Соединенных штатов возглавляет временный поверенный) станет логичным продолжением белорусско-американского диалога, который оживился ещё осенью прошлого года. Помните сентябрьский визит замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвида Хейла.

Тогда на встрече с нашим Президентом американский чиновник, кстати, говорил о готовности обменяться послами, как о следующем шаге в нормализации отношений. И вполне чётко обозначил нынешнюю позицию Вашингтона в отношении Минска. Соединенные Штаты, заявил Хейл, уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и вносить свой вклад в мир и стабильность в регионе, и не просят Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. Собственно, как раз не принятие нашей позиции и нашего права на выбор, это то, что до сих пор и мешало той самой нормализации. Но вот, риторика изменилась, а статус американских политиков, приезжающих в Минск становился всё выше. И в Минске уже - госсекретарь США Майк Помпео. Переговоры во Дворце Независимости проходили в «зеленом зале» в том самом, где пять лет назад заседала «нормандская четвёрка». Политика, экономика. Разумеется, среди тем обсуждали и ситуацию с безопасностью – мировой и региональной. Что до белорусско-американских отношений, то приветствуя заокеанского гостя, Александр Лукашенко не случайно тогда отметил – хорошо, что Помпео лично приехал в Минск. Это тот случай, когда лучше один раз побывать и увидеть, чем 100 раз услышать. Тогда и недопониманий будет меньше.

Майк Помпео, государственный секретарь США: «В ближайшее время мы назначим посла. Он будет здесь, и вы увидите, что мы работаем над тем, чтобы обеспечить ваше экономическое развитие, чтобы американские предприятия прибывали сюда, и люди вносили соответствующий вклад в развитие своего сообщества, создание рабочих мест. Мы готовы поддержать вас в этом направлении».

Понятно, что на мировой арене Беларусь и США находятся в разных весовых категориях. И взгляды на мироустройство у нас отличаются. Однако это не мешает искать и находить точки соприкосновения.

Будет ли Джули Фишер этому содействовать, если возглавит американскую дипмиссию в Беларуси? Возможно. Известно, что она фигура, хоть и не публичная, но опытный дипломат.

Фото: Reuters

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