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Банкам рекомендовано облегчить кредитную нагрузку на владельцев новых частных ТЦ

27.04.2020 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство Беларуси дало указание банкам предоставить отсрочки или рассрочки по кредитам владельцам новых частных торговых центров, чтобы те смогли предоставить аналогичные "льготы" своим арендаторам. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

Банкам рекомендовано облегчить кредитную нагрузку на владельцев новых частных ТЦ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ №143 "О поддержке экономики". Среди прочих мер документом вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - собственникам имущества - рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер с учетом объема их выручки.

"Президент принял решение в отношении аренды госсобственности, но при этом дана рекомендация и частным торговым центрам поступать таким же образом. Частные ТЦ говорят: мы готовы это делать. И две трети действительно делают. Ведь никто не хочет терять своих клиентов-арендаторов. Но есть и такие (особенно из недавно введенных), которые оказались в сложной ситуации с банками - они ведь взяли кредиты на строительство. Поэтому банкам дано указание, чтобы они по отношению к таким частным арендаторам, которые построили новые торговые центры, приняли меры по предоставлению каких-то кредитных рассрочек и отсрочек. Чтобы те потом смогли зеркально принять аналогичные решения в отношении своих арендаторов", - сказал Дмитрий Крутой.

Напомним, что, согласно документу, предприятиям также предоставлена отсрочка и рассрочка уплаты налоговых кредитов, сокращен срок возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС. Индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога в связи с временным неосуществлением ими деятельности. И еще целый комплекс мер поддержки.

 
 
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  Правительство Беларуси дало указание банкам предоставить отсрочки или рассрочки по кредитам владельцам новых частных торговых центров, чтобы те смогли...
 
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