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Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск
Источник материала: Партизан
Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск, об этом рассказало государственное информационное агентство "САНА".
По его сведениям, атака произошла с территории Ливана. Израиль запустил на город ракеты. Часть из них удалось сбить средствами ПВО.
Пока не поступало сообщений о разрушениях и жертвах.
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Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск, об этом рассказало государственное информационное агентство "САНА".
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