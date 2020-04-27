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Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск

27.04.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск, об этом рассказало государственное информационное агентство "САНА".

По его сведениям, атака произошла с территории Ливана. Израиль запустил на город ракеты. Часть из них удалось сбить средствами ПВО.

Пока не поступало сообщений о разрушениях и жертвах.
 
 
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Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск, об этом рассказало государственное информационное агентство "САНА".
 
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