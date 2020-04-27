Фельдшер из Беларуси Георгий Лозыченко на войне спас сотни солдат

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Военному фельдшеру из Беларуси Георгию Лозыченко на днях исполнилось 99 лет. За годы войны он спас сотни жизней. И сам был дважды серьезно ранен, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Это направление курсант Лозыченко, выпускник Харьковского военно-медицинского училища, должен был отдать 23 июня 1941 года, в итоге пронес через всю войну. Георгий Леонтьевич вспоминает, что о том что мирное время закончилось, узнал, сдавая норматив по плаванию. Боевая тревога, а уже на следующий день первое задание – привезти из Минска медиков-призывников.

«Я выехал на шоссе Минск – Москва. Что это было! Это было ужасно, до сих пор у меня в глазах настоящее месиво. Машины, люди, лошади – все перемешано. Убитые, раненые», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны .

В составе Западного фронта он дошел до Москвы. Военный фельдшер вспоминает, что здесь был пункт переливания крови, откуда ее развозили по всем частям армии. Для перевозки раненых санитарные службы использовали гражданские самолеты У-2. «Начало болтать то так, то так. И вдруг в верху появились дырочки. Пилот сел на поляну, немец улетел. Он открыл и говорит: ты жив? А я говорю: жив. Это нас так обстреливали», – вспоминает Георгий Леонтьевич.

Ранения и кровь стали обыденностью. Георгий Леонтьевич воевал за Москву, участвовал в Тульской операции и Ржевском сражении. Спасая жизни других, сам дважды был серьезно ранен. «Не задумывался тогда – нужно, и все. Только ранили его, ногу перебили, весь в крови, просит: пристрели. Он в горячке. Я же не могу его пристрелить, нужно спасать», – сказал он.

За день до официального объявления Победы Георгий Леонтьевич уже знал, что война окончена. Он был тогда в польском городе Сопот. Ветеран вспоминает, что никто не сдерживал слез, а солдат встречали с цветами.

Помните ли вы историю ВОВ? Пройдите наш тест

Письма с фронта он хранит до сих пор – семейная реликвия. На этих пожелтевших листах – страх, переживания, а еще радость Победы. Свою «родную Валечку» он впервые увидел на войне, когда был под Тулой. Завязалась переписка. В сентябре 1945 года они поженились. Эту историю любви с трепетом рассказывает дочь ветерана Галина. «Она любого восхитит, и они были красивой парой. Они рассказывали, что их фотография висела в центре Тулы. Папа весь в орденах, медалях», – рассказала Галина Кубарева.

Парадный пиджак и сейчас едва умещает все награды – два ордена Красной Звезды, Орден Великой Отечественной войны, медали «За боевые заслуги» и «За оборону Москвы».

На днях Георгий Леонтьевич отметил 99-летие. Старается поддерживать форму и занимается гимнастикой. 9 мая обычно ходит на городские мероприятия. В этом году, скорее всего, останется дома. И обязательно вспомнит тех, кто вместе с ним приближал Великую Победу.