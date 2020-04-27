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Названы 10 самых больших неудачников в истории футбола

27.04.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испанское издание Marca составило свой список игроков, которые чаще остальных терпели чувствительные поражения, пишет sportbox.

На первое место был поставлен аргентинец Хавьер Маскерано. Экс-игрок «Барселоны» за карьеру проиграл в 11 финалах.


Фото: Кирилл Венедиктов, wikimedia

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Хавьер Маскерано (проиграл 11 финалов, в том числе финал чемпионата мира 2014 года и финалы Кубка Америки в 2004, 2007, 2015 и 2016 годах).

2. Патрис Эвра (проиграл больше финалов Лиги чемпионов, чем любой игрок в истории).

3. Арьен Роббен (неудачи в шести финалах: две в Лиге чемпионов, три в Суперкубке и в финале чемпионата мира 2010 года).

4. Михаэль Баллак (в 2008 году проиграл в финалах Лиги чемпионов и чемпионата Европы в течение нескольких недель).

5. Эктор Купер (тренер проиграл в шести финалах, в том числе и в двух решающих матчах Лиги чемпионов у руля «Валенсии»).

6. Алессандро Дель Пьеро (три проигранных финала в Лиге чемпионов и финал чемпионата Европы-2000).

7. Лотар Маттеус (по два проигрыша в финале чемпионата мира и Лиги чемпионов).

8. Гонсало Игуаин (проигрыш финала Лиги чемпионов и двух финалов Кубка Америки).

9. Джанлуиджи Буффон (три проигранных финала в Лиге чемпионов).

10. Антони де Авила (два драматичных поражения в финалах Кубка Либертадорес).

 
 
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Они чаще остальных терпели чувствительные поражения.
 
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