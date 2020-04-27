Рецепт выходного дня. Классический жюльен на основе соуса бешамель

Сперва нарезаем грибы тонкими пластинками.
Таким же образом нарезаем лук.
Пассируем лук, затем добавляем в сковороду грибы. Жарим на сильном огне. Грибы дадут сок, нужно выпарить его. Немного соли ускорит процесс выделения сока.
Готовим соус бешамель.
Растапливаем сливочное масло, добавляем в него муку, постоянно помешивая венчиком, добавляем молоко. Приправляем солью, перцем, мускатным орехом. Соус начнет густеть, значит готово.
Вливаем соус к грибам и прогреваем всё вместе какое-то время.
Раскладываем содержимое по горшочкам, присыпаем сверху тёртый сыр.
И в духовку (180 градусов) до образования румяной сырной корочки (минут 10-15).
Жюльен готов!