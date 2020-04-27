ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рецепт выходного дня. Классический жюльен на основе соуса бешамель

27.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Жюльеном принято называть блюдо из грибов, ветчины, курицы, креветок и т. д. (как по отдельности, так и вместе), запечённых в сливках/бешамели/сме тане, покрытых коркой запечённого сыра.

Рецепт выходного дня. Классический жюльен на основе соуса бешамель

Ингредиенты:

Время приготовления: 40 минут

Рецепт:

Сперва нарезаем грибы тонкими пластинками.
Таким же образом нарезаем лук.
Пассируем лук, затем добавляем в сковороду грибы. Жарим на сильном огне. Грибы дадут сок, нужно выпарить его. Немного соли ускорит процесс выделения сока.
Готовим соус бешамель.
Растапливаем сливочное масло, добавляем в него муку, постоянно помешивая венчиком, добавляем молоко. Приправляем солью, перцем, мускатным орехом. Соус начнет густеть, значит готово.
Вливаем соус к грибам и прогреваем всё вместе какое-то время.
Раскладываем содержимое по горшочкам, присыпаем сверху тёртый сыр.
И в духовку (180 градусов) до образования румяной сырной корочки (минут 10-15).
Жюльен готов!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жюльеном принято называть блюдо из грибов, ветчины, курицы, креветок и т. д. (как по отдельности, так и вместе), запечённых в сливках/бешамели/сме тане,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы 10 самых больших неудачников в истории футбола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика