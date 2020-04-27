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Приорбанк вошел в число лучших банков Европы

27.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приорбанк включили в число лучших банков Европы по итогам 2019 года. Лауреатов ежегодной премии раскрыло влиятельное издание EMEA Finance.

Эксперты EMEA Finance назвали Приорбанк лучшим банком Беларуси. Он также стал победителем среди инвестиционных банков страны. При этом Raiffeisen Bank International, основной акционер Приорбанка, признан лучшим банком в Центральной и Восточной Европе, пишет "Телеграф".

Премия журнала EMEA Finance пользуется авторитетом в финансовом сообществе. Ведущие аналитики и консультанты на протяжении года отслеживают ключевые показатели финансовой деятельности банков в большинстве стран мира. Среди основных показателей – рост активов и доходности. На рейтинг банка также влияют скорость внедрения инноваций, работа с инвесторами и совершенствование инфраструктуры.


«Включение в число лучших банков подтверждает успешность развития, в том числе при работе с инвесторами. Уже 9 лет банк занимается доверительным управлением, позволяя приумножать сбережения на акциях, облигациях и сертификатах Raiffeisen. При этом мы остаемся единственными, кто предлагает в стране фонды банковского управления. Как результат, среднегодовой прирост базы клиентов за последние три года составил около 80%», – подчеркнули в Приорбанке.

Ранее Приорбанк получил награду от Global Finance и стал лауреатом премий финансовых журналов Euromoney и The Banker. Он также назван лучшим крупным «Банком года» в Беларуси.
 
 
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Приорбанк включили в число лучших банков Европы по итогам 2019 года. Лауреатов ежегодной премии раскрыло влиятельное издание EMEA Finance.
 
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