Эксперт рассказала по пунктам, как создать цветник, который будет радовать до самых заморозков

Источник материала: Tut.by

На майские многие из нас традиционно проводят время на своих приусадебных участках. Помимо огородничества, в длинные выходные можно заняться озеленением участка или оформить цветник. Как это сделать правильно, рассказала Ольга Дуброва, научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений государственного научного учреждения «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси».



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1-й этап — присматриваемся к растениям

На самом начальном этапе Ольга Дуброва рекомендует ознакомиться с растениями и их характеристиками.

— Нужно присмотреться к соседским участкам, походить по садовым центрам, посмотреть, как выглядят растения на разных этапах роста — в одном садовом центре растение будет высотой 10 см, в другом — полметра. Оформление цветников, будь то красивый партер или просто клумба, выглядит по-разному, выполняет определенные функции и имеет разное наполнение.

Так вживую будет накапливаться визуальная информация.

— Фотографии с экрана компьютера или страниц журнала не передадут живой объем, индивидуальный характер растения, с которым потом придется жить, — оно может оказаться, к примеру, не той формы, не той окраски, плохо пахнуть.



Фото с сайта pixabay.com

Насмотренность поможет сделать выбор.

— Многообразие всех декоративных растений, их широкий ассортимент позволяют найти лучшее сочетание цвета и архитектоники — декоративных красиво цветущих растений насчитывается более 5 тысяч видов, не говоря уже о сортах и гибридах. Растения отличаются по окраске, форме соцветий, форме и размеру самого куста, характеру роста. Бывают многолетние и однолетние. Одни — прямостоящие, другие — стелющиеся, вьющиеся, с доминирующими окрасками или более спокойными. Бывает цветок совершенно невзрачен, но в массе выглядит очень приятно и декоративно, хорошо ложится на душу и на глаз.

2-й этап — делаем проект

Создание цветника начинается с проекта и выноса его в натуру.

— Придется самостоятельно создать хотя бы какую-то примитивную картинку — думаю с этим справится всякий. Наверняка каждый знает размер своего участка, размер строений, расположение основных построек, дорожек, крупных деревьев, овощных грядок. Все это мы наносим на свой приблизительный план.

Далее выбираем вид будущей клумбы.

— Клумба — это один из видов цветника, так его называют в народе. А вообще, цветник — это емкое понятие. Есть рабатки, арабески, бордюры, какие-то группы, альпинарий и, самый распространенный, — миксбордер. Он включает в себя различные растения и может быть неправильной формы. Другими словами, миксбордер — это многогрупповые смешанные посадки различных растений. На нем и остановимся.



Фото с сайта pixabay.com

Затем надо определиться с размером цветника.

— У нас уже есть на одном листе бумаге план участка. На другом — рисуем сам цветник, решаем, какого он будет размера и контура. Вырезаем фигурку цветника. Теперь по своему участку можем его двигать и смотреть, как и где он ляжет.

Этот этап облегчает вынос в натуру.

— Человек с опытом может просто прийти на свой участок и понять, поместится ли цветник, как он будет выглядеть, как впишется, обозначить его четкие границы. Начинающему цветоводу понадобится план.

На этом этапе задачу можно упростить:

— Если позволяет архитектура дома, заходим на второй этаж, на балкончик или просто на какую-то высокую точку и фотографируем свой участок. То есть делаем фотографию с наивысшей точки. Распечатываем ее — с ней не надо будет вычерчивать участок и высчитывать на нем размеры объектов. Теперь просто берем наш вырезанный примитивный цветничок и двигаем по фотографии участка.

Обращаем внимание на нюансы.

— Не надо забывать, что влияет на цветник, как он в дальнейшем будет восприниматься. А влиять будет все. Фон, на котором он будет создан. Удаленность его от точки обзора или от дорожки, скамейки, пенечка, с которого вы будете созерцать. Если это большой цветник — человек хочет пол-участка оформить в виде большого миксбордера — стоит принимать во внимание не только наполнение своего участка, но и фон соседнего.



Фото с сайта pixabay.com

3-й этап — приступаем к ассортименту

Ольга Дуброва объясняет тонкости этапа.

— Теперь пора рассчитать количество растений. При этом надо учитывать их размер и то, как они будут развиваться. Не надо стремиться к тому, чтобы заполнить цветник растениями близко друг к другу. Важно обратить внимание на характеристики растения, как оно развивается и когда его надо высаживать. На первых этапах может показаться, что миксбордер изрежен. Но не забывайте, что растения будут расти и, естественно, теснить друг друга. То есть нужно сажать на рекомендуемом расстоянии.

Также надо предусмотреть замену каких-то растений.

— К примеру, если мы запланируем луковичные растения, то должны подумать, чем заполнить их места, чтобы они потом не пустовали. Потому что у всех луковичных цветов в начале лета отмирает наземная часть — на их месте будет просто голое пятно.

Луковичные можно заменить почвопокровными растениями.

— Чтобы упростить задачу и не высаживать растения рассадой, можно рассчитать какое-то количество семян — многие растения высевают непосредственно в грунт. Чтобы прикинуть количество семян, смотрим, сколько граммов семян в пакетике и интересуемся, сколько в одном грамме семян.



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Эксперт уточняет время высевания.

— Можно высевать сейчас и до середины мая. Некоторые из растений, например, календула, василек, космея, очень быстро развиваются, зацветают через 40−60 дней от посева.

При планировании ассортимента стоит учитывать, что растения должны «играть» круглый сезон.

— Сколько времени мы растения наблюдаем, столько они и должны «играть» в течение всех сезонов. Это и декоративность листьев — некоторые растения в ходе роста меняют окраску листьев, и ими можно заполнить промежутки на месте луковичных (крокусов, тюльпанов, гиацинтов), когда те отцветут. Такая сезонность окраски листьев характерна для многих многолетних растений. Например, бодан сохраняет листву на зиму, из зимы выходит с насыщенной багряной листвой, потом зеленеет, а к осени снова становится багряным. Есть достаточно многолетних растений с пестрой серебристой окраской листьев, которая позволяет играть этим цветом и создавать красивые композиции на фоне зеленого газона.

Кроме цветовой гаммы, декоративность создают еще и размер, а также количество соцветий.

— На одном растении может быть только два высоких цветоноса, а на них — по одному цветочку. А есть крупные цветки, которые собраны в многочисленные соцветия. Обращайте внимание и на форму соцветий. Это может быть кисть, колосок, зонтик, корзинка, щитки различного размера.

Еще растения отличаются продолжительностью цветения, и создавая цветник, надо смотреть, чтобы одни растения своим периодом цветения последовательно сменяли другие.



Фото с сайта pixabay.com

Также стоит учитывать обильность цветов.

— Особенно нужно обратить внимание, когда цветоносы малозаметные, мелкие, невзрачные — они дают эффект только тогда, когда сажаешь их в крупных группах или, как их называют, массивах. Тогда они хорошо вписываются в ландшафт. Ими можно подбивать миксбордер или сажать вдоль дорожек.

И можно продумать цветник, чтобы было не только красиво, но и полезно.

— Не надо забывать, что в цветнике можно посадить и растения, которые мы потом будем использовать для своих личных нужд, например, в качестве чая или с лекарственными целями. Для этого можно заготавливать цветочки календулы, бархатцы, шалфей, чабрец.

Примеры растений для миксбордера по периоду их декоративности

Чтобы было проще сориентироваться в огромном ассортименте растений, эксперт предлагает варианты для начинающих.

— Если пройтись по временам года и взять самые распространенные растения, которые не будут создавать проблем в поиске, которые просты в уходе, адаптированы и используются испокон веку, то можно присмотреться к следующим видам.

В апреле — начале мая это могут быть подснежники, крокусы, гадючий лук, нарциссы, гиацинты и другие раннецветущие растения, которые можно располагать и под деревьями — рано весной крона еще не облиственная, и для таких растения будет достаточно света.

В мае активно цветут тюльпаны, примулы.



Фото с сайта pixabay.com

В июне — начале июля нас будут радовать ирис, пион, ранние флоксы, лилии. Из однолетних и простых растений, которые не представит труда выращивать даже ребенку или мужчине, — это всем известная календула, бархатцы, алиссум и другие.

С середины июля и до середины августа зацветают поздние флоксы, дельфиниум, ирис сибирский, гладиолусы.

В конце августа и в сентябре яркими пятнами будут красоваться рудбекии, хризантемы, астра китайская, георгины, которые будут цвести до самой поздней осени.

В сентябре — октябре количество цветущих растений уже немного снижается. Для композиций этого периода можно использовать осенний крокус, безвременник. По сравнению с крокусом у него происходит все наоборот: весной появляются листья, потом они отмирают, а в конце осени снова появляются красивые голубые, белые или розоватые цветы, которые очень долго сохраняют свою декоративность.



Фото с сайта pixabay.com

Еще надо обратить внимание на такие растения, которые вроде бы не цветут, но очень хорошо сохраняют листья до самых заморозков. А еще есть много холодостойких однолетников, которые цветут до поздних заморозков. В отличие от многолетников, период цветения у них продолжительный. Многолетники цветут 3−4 недели, а однолетники, особенно те, которые высаживают через рассаду, будут цвести начиная с мая и до самых заморозков.

О современных тенденциях в оформлении цветника

Ольга Дуброва рассказала и о модных трендах.

— Сейчас у ландшафтных дизайнеров есть одна интересная тенденция, причем не только европейская, но и мировая. Последнее десятилетие специалисты привлекают растение природной дикой флоры. У вас это может быть белорусская флора — допустим, вы где-то были и вам в природе что-то понравилось. Но надо учитывать и биологические особенности таких растений, а также то, что есть растения, которые являются редкими и исчезающими и внесены в Красную книгу. Вообще, эти растения отличаются устойчивостью — они ведь здесь растут, давно адаптированы. Они устойчивы к вредителям, болезням, заморозкам, хорошо возобновляются каждый год.

Нужно учитывать и современные тенденции озеленения.

— У нас эта тенденция позже началась, но в европейских странах и в Америке благодаря английским садоводам уже некоторое время используются злаки. Они очень органично вписываются в пейзаж и вносят немного романтическую атмосферу. Злаки подойдут различные, как многолетние, так и однолетние.

О тонкостях составления композиции

Чтобы миксбордер смотрелся наиболее выигрышно, при его создании надо учитывать некоторые нюансы.

— Высота растений должна постепенно увеличиваться со стороны просмотра. Стоит располагать цветы так, чтобы они цвели в течение всего сезона равномерно по всей площади. То есть на заднем плане или в центре будет высокое растение. А к краю обзора или, например, к дорожке, к лужайке наша композиция должна понижаться так, чтобы мы могли наблюдать эту красоту, чтобы никто никого не заслонял и не вытеснял.



Фото с сайта pixabay.com

Край миксбордера окаймляют бордюром — какими-то низкорослыми растениями, например, алиссумом. Можно настурцию посеять в сочетании с тем же алиссумом либо лобелию. Также это это могут быть многолетние растения, те же чабрецы, различные очитки, камнеломки — они низкого роста и очень долго остаются декоративными.

Оформление цветника должно быть простым в исполнении, лаконичным и в то же время выразительным.

— Не надо в первый год густо заполнять пространство клумбы. Пестроты не должно быть. Если ваш планируемый цветник будет занимать 3−4 м кв., то надо остановиться на 6−8 видах растений. Примерно столько же будет и окрасок. Если цветник грандиозный, 10−12 м кв., то пусть в этом цветнике будет участвовать 10−12 видов растений. Понимаю, что из всего разнообразия трудно выбрать самое-самое, но надо начать с простого. В цветнике должна присутствовать гармония.

Важна и цветовая составляющая.

— Сочетания цветов могут быть контрастные, например, красный и белый, оранжевый и зеленый. Могут быть нюансными, то есть можно вообще создать клумбу в одном цвете — все оттенки желтого или все оттенки красного.



Фото с сайта pixabay.com

Последние подготовительные шаги

Следующий этап в организации цветника — утверждение проекта.

— Потрудитесь согласовать проект с домашними, чтобы как-то обозначить их участие в таком важном деле. Может, кто-то будет против каких-то деталей.

Наконец рабочий чертеж превращается в картинку.

— Сделайте картинку хотя бы в легком масштабе — как у вас получится. Возможно, вы математик и у вас картинка будет очень четко совпадать с натурой.

Далее, согласно плану, надо собрать необходимый материал и приступать к посадкам. Если в плане есть луковичные, которые высаживают в конце лета — начале осени, и мы в этом году с их высадкой опоздали, на их место можно посадить или посеять однолетники.

Работа с почвой

Участок должен быть заранее подготовлен.

— Территорию почвы нужно очистить от сорняков, строительного мусора, если он там присутствует, от камней и крупных вкраплений. Также ее надо выровнять (если это не альпийская горка). Если от рельефа местности уйти нельзя, то при расположении растений его нужно учитывать.

Обязательно учитываем и биологические особенности растений.

— Некоторым растениям, допустим, нужна торфяная почва, для других — глинистая, более плотная, а какие-то растения должны находиться в рыхлой почве. Например, все луковичные растения не любят застоя воды. Значит, для них надо устроить песочные или керамзитовые дренажи, а сверху заправить плодородным грунтом.

При посадке вносим комплексные удобрения. Обеспечиваем полив — не только во время посадки, но и в дальнейшем, особенно пока растения не приживутся.



Фото с сайта pixabay.com

Готовый вариант цветника для новичка

Эксперт предлагает список растений, которые приживутся наверняка и будут просты в уходе.

— Если говорить про наши белорусские цветники, цветники наших бабушек, то неубиваемое растение — это лилейник. Сейчас очень много различных сортов, стоимость тоже различная. Новые сорта по своему внешнему виду очень вычурные, капризные в уходе. Лучше остановитесь на простых.

Следующее растение — флокс. На одном месте при хорошем уходе он может расти 10 лет. А лилейник, кстати, — около 20−30 лет. Но это не значит, что он у вас должен столько сидеть, потому что молодое растение все-таки выглядит богаче, наряднее, обильнее цветет. Плюс этого растения в том, что оно очень устойчивое.

Конечно, не обойтись без ириса бородатого. Его надо правильно сажать, учитывать, что корневища у него расположены фактически над землей.

Еще одно интересное растение. Оно устойчиво к заморозкам, долго растет на одном месте, не теряя декоративности. И даже после того, как отцветает, сохраняет красивую листву. Это ирис сибирский, ирис болотный. Они отличаются окраской цветка. Если рядом не будет никакого больного растения, эти ирисы не поражаются ни болезнями, ни вредителями.



Фото с сайта pixabay.com

Куда денешься без пиона. Пион — тоже красивое растение, несмотря на то что период цветения у него не очень большой. Но зато у пиона декоративная листва, которая будет сохраняться до поздней осени. В зависимости от сортов она будет отличаться формой и оттенком зеленого цвета. Сортов тоже огромное количество, и можно выбрать пионы разного срока зацветания. Есть ранние сорта, среднего срока цветения, поздние.

Чтобы в осенний период цветник радовал, конечно же, надо посадить хризантему корейскую. Сорта тоже отличаются по окраске, высоте, размеру цветка. Есть раннего срока цветения, которые зацветают уже в конце июля. Но основная масса цветет в конце августа, сентябре и позднее. Некоторые сорта чувствительны к длине светового дня, некоторые зацветают очень поздно. Коллекционеры стремятся избавиться от таких сортов. Но так как наши осени сейчас стали более длинными и теплыми, то такие сорта очень даже и пригодятся.

Из полисадников наших бабушек мы заберем еще, конечно же, георгину. Это клубневое растение, и его придется на зиму выкапывать. Но зато мы его сохраним, и соцветия порадуют нас своей необычайной формой и окраской. Есть помпонные, шаровидные, анемовидные, крупные, размером с голову ребенка, совершенно невероятных размеров соцветия.

Из однолетних растений, которые просты в уходе и которые можно сеять в грунт, — это настурция, бархатцы, алиссум, астра китайская. Последнюю можно сеять сейчас. Срок цветения у нее примерно как у хризантемы: ранние сорта зацветают в конце июля, другие — с августа и до самых заморозков.



Фото с сайта pixabay.com

Сейчас можно посадить и гладиолусы. Их тоже огромное количество сортов и окрасок. Но и их, как георгину, придется выкапывать, чтобы сохранить. Но для кого это не так важно, с ней можно распрощаться и следующей весной купить заново.

Еще есть огромное количество однолетников, которое можно непосредственно сеять в грунт. С этим ассортиментом можно ознакомиться в интернете. А еще есть много растений, которые декоративны своими плодами. Например, очень интересна нигелла — у нее образуются коробочки, которые можно высушивать и составлять композиции из сухоцветов.

К осени можно запастись растениями, которые будут цвести весной. Это подснежники, пролеска, крокусы, тюльпаны, нарциссы. Их сажают под зиму, как чеснок.