ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кураев о мозаике с Путиным: Это, кстати, явка в Гаагу с повинной

27.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный священник — о мозаике с Путиным и его ближайшим окружением.



— Это, кстати, явка в Гаагу с повинной, — пишет Андрей Кураев. — Раз икона с покореньем Крыма помещается в армейском храме, значит армия и сыграла решающую роль в этой операции.


А, главное — какая уверенность в том, что Божья Матерь все это и всех этих благословляет!

***

Автор мозаики с Путиным для храма Минобороны Василий Нестеренко подробно описал, как выглядит все мозаичное полотно с изображением Путина: «Сверху — огромное изображение Казанской Божией Матери, спасшей и Москву, и отечество. А напротив — Покров Богородицы над Россией и Крымом. И среди народного гулянья [по поводу присоединения Крыма в 2014 году] — изображения руководителей государства, внесших свою лепту в строительство этого храма.



С одной стороны — Казанская икона Божией Матери, а с другой — Покров. И все это является частью огромного изображения Богородицы. То есть вот эти медальоны с руководителями государства и маршалами Победы вплетены в изображение Богородицы на западной стене».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный священник — о мозаике с Путиным и его ближайшим окружением.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт рассказала по пунктам, как создать цветник, который будет радовать до самых заморозков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика