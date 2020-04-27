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Кураев о мозаике с Путиным: Это, кстати, явка в Гаагу с повинной
Источник материала: Партизан
Известный священник — о мозаике с Путиным и его ближайшим окружением.
— Это, кстати, явка в Гаагу с повинной, —
А, главное — какая уверенность в том, что Божья Матерь все это и всех этих благословляет!
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Автор мозаики с Путиным для храма Минобороны Василий Нестеренко подробно описал, как выглядит все мозаичное полотно с изображением Путина: «Сверху — огромное изображение Казанской Божией Матери, спасшей и Москву, и отечество. А напротив — Покров Богородицы над Россией и Крымом. И среди народного гулянья [по поводу присоединения Крыма в 2014 году] — изображения руководителей государства, внесших свою лепту в строительство этого храма.
С одной стороны — Казанская икона Божией Матери, а с другой — Покров. И все это является частью огромного изображения Богородицы. То есть вот эти медальоны с руководителями государства и маршалами Победы вплетены в изображение Богородицы на западной стене».
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Известный священник — о мозаике с Путиным и его ближайшим окружением.
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