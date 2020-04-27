Календарь народных примет. 27 апреля – Мартын-лисогон

В день святого Мартина наблюдали за поведением лисиц, журавлей и ворон. По охотничьим приметам, в этот день лисицы из старых нор переселяются в новые и на протяжении трёх суток своего переселения бывают глухи и слепы.
На святого Мартина лисы норы меняют: старые на новые.
В Мартынов день на лисиц курячья слепота нападает.
Лисицы роются между пней, бегут на людей.
Вороны в новые гнезда переселяются. Считается, что в этот день взрослые вороны отпускают годовалых воронят на отдельное место жительства.
На Мартына журавль первый раз кричит и реки вскрываются (примета про вскрытие рек особенно верна на средней Волге).
В народе верили, что Мартын дает начало первым грозам. Подмечали, что с этого дня пара ворон стремительно друг над другом летает, то на спину переворачиваясь, то будто комом на землю падая. На высоком дереве вороны начинают гнездо вить.
27 апреля: приметы и поверья
- Много сока из березы течет – к поздней осени.
- Если верба зацвела и прилетели ласточки и стрижи, то пришла пора саженцы в садах высаживать.
- Дождливый день – к хорошей пашне.
- Увидеть в этот день в небе одинокого журавля – к удаче, пару – к свадьбе, стаю – к приезду желанных гостей.
- Сны с 26 на 27 апреля очень важны. Поэтому постарайтесь припомнить все, что вам приснилось, до мельчайших деталей. Сновидение, увиденное днем 27 апреля, вещее. Во сне вы видели своего врага.