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Календарь народных примет. 27 апреля – Мартын-лисогон

27.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В день святого Мартина наблюдали за поведением лисиц, журавлей и ворон. По охотничьим приметам, в этот день лисицы из старых нор переселяются в новые и на протяжении трёх суток своего переселения бывают глухи и слепы.

Календарь народных примет. 27 апреля – Мартын-лисогон

На святого Мартина лисы норы меняют: старые на новые.

В Мартынов день на лисиц курячья слепота нападает.

Лисицы роются между пней, бегут на людей.

Вороны в новые гнезда переселяются. Считается, что в этот день взрослые вороны отпускают годовалых воронят на отдельное место жительства.

На Мартына журавль первый раз кричит и реки вскрываются (примета про вскрытие рек особенно верна на средней Волге).

В народе верили, что Мартын дает начало первым грозам. Подмечали, что с этого дня пара ворон стремительно друг над другом летает, то на спину переворачиваясь, то будто комом на землю падая. На высоком дереве вороны начинают гнездо вить.

27 апреля: приметы и поверья

  1. Много сока из березы течет – к поздней осени.
  2. Если верба зацвела и прилетели ласточки и стрижи, то пришла пора саженцы в садах высаживать.
  3. Дождливый день – к хорошей пашне.
  4. Увидеть в этот день в небе одинокого журавля – к удаче, пару – к свадьбе, стаю – к приезду желанных гостей.
  5. Сны с 26 на 27 апреля очень важны. Поэтому постарайтесь припомнить все, что вам приснилось, до мельчайших деталей. Сновидение, увиденное днем 27 апреля, вещее. Во сне вы видели своего врага.

 
 
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В день святого Мартина наблюдали за поведением лисиц, журавлей и ворон. По охотничьим приметам, в этот день лисицы из старых нор переселяются в новые... ...
 
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