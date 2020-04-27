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Жители Минска не будут оплачивать дезинфекцию подъездов

27.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители Минска не будут оплачивать дезинфекцию подъездов. Городские власти покрывают эти работы за счет средств, предусмотренных в бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Об этом агентству "Минск-Новости" сообщила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному обслуживанию жилищного фонда и работе с общественностью МГЖХ Анастасия Воробьева. По словам чиновницы, из этих же средств даже доплатят работникам, которые проводят дополнительную уборку помещений

В МГЖХ пояснили, что с начала апреля в связи с эпидемиологической ситуацией проводится ежедневная дезинфекция покрытий конструктивных элементов в подъездах, а также от одного до четырех раз в месяц увеличивается количество влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств.
 
Теги: Минск
 
 
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Жители Минска не будут оплачивать дезинфекцию подъездов. Городские власти покрывают эти работы за счет средств, предусмотренных в бюджете на финансирование...
 
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