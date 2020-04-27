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Жители Минска не будут оплачивать дезинфекцию подъездов
Источник материала: Партизан
Жители Минска не будут оплачивать дезинфекцию подъездов. Городские власти покрывают эти работы за счет средств, предусмотренных в бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.
Об этом агентству
В МГЖХ пояснили, что с начала апреля в связи с эпидемиологической ситуацией проводится ежедневная дезинфекция покрытий конструктивных элементов в подъездах, а также от одного до четырех раз в месяц увеличивается количество влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств.
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Жители Минска не будут оплачивать дезинфекцию подъездов. Городские власти покрывают эти работы за счет средств, предусмотренных в бюджете на финансирование...
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