Жители Минска не будут оплачивать дезинфекцию подъездов

"Минск-Новости" сообщила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному обслуживанию жилищного фонда и работе с общественностью МГЖХ Анастасия Воробьева. По словам чиновницы, из этих же средств даже доплатят работникам, которые проводят дополнительную уборку помещений Об этом агентствусообщила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному обслуживанию жилищного фонда и работе с общественностью МГЖХ Анастасия Воробьева. По словам чиновницы, из этих же средств даже доплатят работникам, которые проводят дополнительную уборку помещений





В МГЖХ пояснили, что с начала апреля в связи с эпидемиологической ситуацией проводится ежедневная дезинфекция покрытий конструктивных элементов в подъездах, а также от одного до четырех раз в месяц увеличивается количество влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств.



