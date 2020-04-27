В пятницу, 24 апреля, сотрудники Ганцевичского РОВД присоединились к благотворительной акции «Милиция — врачам».
Подробнее о том, как это было, читайте в свежем номере «СП» за 30 апреля.
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Сотрудники Ганцевичского РОВД присоединились к акции «Милиция – врачам»
27.04.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В пятницу, 24 апреля, сотрудники Ганцевичского РОВД присоединились к благотворительной акции «Милиция — врачам».
Подробнее о том, как это было, читайте в свежем номере «СП» за 30 апреля.
(Visited 3 times, 3 visits today)
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В пятницу, 24 апреля, сотрудники Ганцевичского РОВД присоединились к благотворительной акции «Милиция — врачам». Подробнее о том, как это было,
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