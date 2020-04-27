ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сотрудники Ганцевичского РОВД присоединились к акции «Милиция – врачам»

27.04.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В пятницу, 24 апреля, сотрудники Ганцевичского РОВД присоединились к благотворительной акции «Милиция — врачам».

Сотрудники Ганцевичского РОВД присоединились к акции «Милиция – врачам»
Сотрудники Ганцевичского РОВД присоединились к акции «Милиция – врачам»
Сотрудники Ганцевичского РОВД присоединились к акции «Милиция – врачам»
Сотрудники Ганцевичского РОВД присоединились к акции «Милиция – врачам»
Сотрудники Ганцевичского РОВД присоединились к акции «Милиция – врачам»

Подробнее о том, как это было, читайте в свежем номере «СП» за 30 апреля.


(Visited 3 times, 3 visits today)
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 24 апреля, сотрудники Ганцевичского РОВД присоединились к благотворительной акции «Милиция — врачам». Подробнее о том, как это было,
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Минска не будут оплачивать дезинфекцию подъездов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика