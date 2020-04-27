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Виталий Жуковский: Концевой мне чуть лицо не набил. Приходилось брать шлем на тренировку

27.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский после победы своей команды над "Витебском" (2:0) в чемпионате Беларуси в том числе рассказал о своих отношениях с Сергеем Концевым.



- Сегодня на фан-секторе вашей команды заметил флаги Британии, флаги с крестами. Что это?

- Честно, я немного не в теме. Знаю, что болельщики завязались... Не буду голословным, потому что вскользь слышал, что планировался приезд большого количества болельщиков после карантина. И цифры, которые я услышал, меня поразили. Но пока не хочу гонять ветер.

- А сколько человек?

- Ну, четыреста.

- Это откуда?

- Это я слышал (улыбается).

- В последнее время фишкой вашей команды становятся поздние замены. Значит ли это, что костяк команды работают на износ и нет глубины состава?

- Я просто хочу противоречить, что у нас старая команда, что они еле бегают. Вот и сегодня на меня чуть не набросился Коля Януш, что я его поменял. Макась лавку ломает, что его меняют. Концевой мне чуть лицо не набил, что я его поменял с "Смолевичами". Приходилось брать шлем, чтобы на тренировку приходить (смеется). Если серьезно, игроки держат темп, структуру. Считаю, что замена должна помогать. А если все идет, зачем что-то менять? Очень часто, когда делаешь замену, то при тех же стандартных положениях бывает суматоха.Конечно и травмированные есть. Три-четыре человека травмированы. Не буду жаловаться на глубину состава.

- Видели, как в Петрикове капитан команды отпраздновал победу вместе с баянистом? Что должно случиться, чтобы вы отпраздновали в подобном стиле?

- Медали, выход в еврокубки. Могу хоть станцевать, хоть что угодно.
 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский после победы своей команды над "Витебском" (2:0) в чемпионате Беларуси в том числе рассказал о своих отношениях с Сергеем...
 
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