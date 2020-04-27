Единая платформа дистанционного обучения школьников может начать работать в Беларуси к концу 2020-го – Карпенко

Источник материала: ОНТ

В Беларуси создают единую платформу для удаленного обучения школьников, разработку могут завершить к концу 2020 года. Такое заявление сделал министр образования Игорь Карпенко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Министр отметил также, что эта платформа не означает замену классического образования.

По словам Карпенко, разработчики будут учитывать опыт коллег из соседних стран. Пока дистанционное образование вызывает много вопрос, один из которых – мотивация учеников. Он уточнил: если некоторые не хотят заниматься на уроках в классе, то «на удаленке» такое желание тоже вряд ли появится.

По словам министра, нет никаких проблем в том, чтобы возобновить занятия в школах, поскольку у учебных заведениях приняты все необходимые меры безопасности, дети находятся под присмотром.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram