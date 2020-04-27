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Сергей Балыкин: Бизнес поддержали больше морально, чем материально

27.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самым большим достоинством президентского указа «О поддержке экономики» председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Cергей Балыкин называет сам факт его появления.

Это должно хоть немного приободрить деловое сообщество.

— Пожалуй, впервые государство решило оказать помощь столь широкому кругу субъектов хозяйствования и, самое главное, взглянуло на бизнес не только как на источник пополнения бюджета, — пишет Сергей Балыкин на сайте «Наше мнение». — Но документ оказался эклектичным, внутренне противоречивым и во многом декларативным.

Поддержка во много заключается в возможности сменить систему налогообложения, изменить порядок учета, перенести сроки административных процедур.

— Некоторым субъектам хозяйствования это поможет, вопрос только в том, насколько широк будет этот круг, — отмечает лидер предпринимателей.

Сергей Балыкин обращает внимание на некоторые пункты указа.

Например, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – собственникам имущества рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер с учетом объема их выручки.

— Частным арендодателям только рекомендовано дать послабления своим арендаторам. И с формальной точки зрения это правильно – государство не может вмешиваться в частные правоотношения. Но надо понимать, что таким арендаторам пользы от указа будет немного, а договориться с арендодателем они могут и без президента – была бы на это только воля двух сторон, — подчеркивает автор комментария.


Что же касается арендных и налоговых каникул, о которых в указе также идет речь, то инструмент этот, по мнению Сергея Балыкина, обоюдоострый. Отсрочку по арендной плате и налогам можно получить до 30 сентября, а погасить ее необходимо до 31 декабря 2020 года.

— То есть, сэкономив летом, осенью придется заплатить вдвое больше. Но где гарантия, что осенью дела пойдут лучше и выручка вернется хотя бы на прежний уровень? — задается вопросом лидер предпринимателей.

Так что указ президента поддержит бизнес больше морально, чем материально, резюмирует Сергей Балыкин, подчеркивая, что для более серьезной поддержки у государства «просто денег нет».
 
 
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Самым большим достоинством президентского указа «О поддержке экономики» председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Cергей Балыкин называет...
 
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