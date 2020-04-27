Как заинтересовать физикой на «удаленке»? Отвечает учитель из Борисова

Источник материала: Единство

«Главное, чтобы был интернет»

– Дети на «удаленке», – поясняет ситуацию Егор. – Вот как раз им задание скидывал.

Учитель отмечает, что непривычно работать без живой обратной связи и в пустом кабинете. Но Егор и его коллеги с интересом включились в новый формат и с каждым днем совершенствуются в роли онлайн-преподавателя.

– Соцсети уже давно стали частью учебы, – поясняет педагог. – Испуг от дистанционного обучения проходит, да и был он далеко не у всех. Наша гимназия, по сути, уже вошла в новый режим.

Егор Мандрик уточняет: остаются разве что проблемы с техническим оснащением. У большинства детей в его классах есть мобильный интернет, но компьютер, да еще и с камерой, только у некоторых.

– Для 7–8-х классов организовали электронное обучение на платформе Moodle, – рассказывает учитель физики. – Зайти можно с обычного телефона – главное, чтобы был интернет. Ребята разобрались быстро, потому что на этом ресурсе проходят все олимпиады. Туда забрасываем задания, проводим тесты онлайн. Что важно, есть обратная связь: дети сразу видят результаты. Только учебниками и тестами не ограничиваюсь – прикрепляю к заданиям ссылки на видео по этой теме.

С 20 апреля ребята вновь должны ходить в школу. За родителями сохранилось право оставить ребенка дома, но обучение и этих детей продолжилось – они получают задания через мессенджеры и соцсети.





Контакт наладить было сложно

В гимназии Егор работает восемь лет. Откровенно признался, что до распределения в Борисове был один раз.

– Я родом из небольшой деревеньки в Вилейском районе, – рассказывает Егор. – Как и большинство сельских парнишек, хотел стать футболистом. Но, повзрослев, понял, что футбол – это просто хобби. Профессия должна быть другая. По окончании школы поставил вопрос практично: с каким дипломом найду работу? Видел, что инженеры, строители порой не могут трудоустроиться, а в школе для мужчины всегда найдется место. Тем более что в год моего поступления можно было без проблем взять целевое направление от районного отдела образования. К сожалению, в Молодечно и Вилейке учителя физики не требовались. Поэтому выбрал Борисов – крупный и развитый город области.

Молодой специалист был уверен, что отдел образования отправит в сельскую школу. Так было у многих его однокурсников. Но в отделе образования сказали: «Идите в гимназию, директор вас ждет».

– Откровенно говоря, испугался, – признается Егор. – Тогда я не был в себе уверен, еще и без опыта работы. А тут – работать в гимназии. Но после разговора с директором Ириной Валерьевной успокоился. Понял: если что, помогут. Так и вышло.

Из-за отсутствия опыта молодому специалисту было сложно наладить контакт со школьниками.

– Тогда мне казалось, что с ребятами нужно вести себя строго, так сказать, поставить себя, – вспоминает учитель. – Старался таким и быть. Пока один из моих учеников случайно не открыл мне глаза. Мальчик был юнкором газеты «Зорька». В статье он написал: «На первых уроках в нашей школе Егор Алексеевич вел себя строго. Мы его боялись. Отношение изменилось, когда он пришел к нам на физкультуру. Мы вместе играли в футбол. Оказывается, с ним можно говорить не об одной физике. Было интересно. На следующем уроке физики никакого напряжения в классе, никто не прятал голову в тетрадь, боясь быть вызванным к доске». Тогда я понял, в чем дело.

На вопрос, почему школьники традиционно боятся физики, Егор пояснил:

– Физика – серьезный предмет и требует определенного внимания. Если дети не понимают, им надо помочь. Но главное, у ребенка должно быть желание понять. Физика учит логически мыслить. Чем бы ни занимался выпускник в будущем, этот предмет обязательно пригодится.





Опытным путем

Егор считает: физика – не сухая наука.

– Да, на уроке мы не видим и 90% того, что изучаем. Но ведь есть эксперимент! В физике, чтобы изучить природное явление, нужно сначала его увидеть. Иначе, как бы детально и понятно не излагал учитель тему, у учеников не возникнет ассоциаций с жизнью. Моя принципиальная позиция: без эксперимента урок физики неполноценен, – уверен учитель. – Пусть это будет простой опыт, например, достаешь из кармана трубочки и свистишь. Почему одна звучит высоким тоном, другая – низким? А как объяснить тему радиоволн, которые мы не видим? Начинаем с простого: подвешиваем груз на ниточке и, наблюдая за движением этого маятника, изучаем, что такое колебания. Плавно переходим к пониманию электромагнитных колебаний.

Егор говорит, что эксперименты интересны детям от мала до велика:

– На зимних каникулах взял с собой в школу своего пятилетнего сынишку Матвея. И первый вопрос, который он мне задал: «А нас Гений Евгеньевич не будет ругать?» Если не знаете, это профессор из мультика «Фиксики». У него есть своя лаборатория. Я сыну объяснил, что не будет, потому что это моя лаборатория. И показал пару экспериментов. Матвей был в восторге. Когда пришли домой, взахлеб рассказывал маме о своем школьном приключении, о том, что был в настоящей лаборатории фиксиков, но… главный там папа.

Учитель практикует и домашние эксперименты, которые размещает на «Гугл-диске». Самые любознательные ребята могут провести их дома, записать на видео и принести на урок либо отправить в соцсетях. В планах Егора создать свой блог, все видео с экспериментами структурировать и выложить в общий доступ.





Физик с душой моделиста

В гимназии Егора Мандрика называют волонтером. Он с этим не согласен. Считает, что просто делится своим хобби с ребятами из социального приюта. А увлекается Егор стендовым моделированием – собирает самолеты, автомобили, танки. С заготовками той или иной модели посещает приют и проводит для детей занятия:

– В 1990-х каждый третий ребенок этим увлекался. Сегодня, к сожалению, у детей другие интересы. Но когда начинаю им рассказывать историю той или иной модели, у них загораются глаза. А еще связываю все с физикой. К примеру, почему у танка вместо колес гусеницы? Все просто – чтобы было меньше давление на почву, соответственно была лучшая проходимость.

Как воспитать победителя

На счету молодого педагога – победители областных и заключительных этапов республиканской олимпиады по физике. Признается, что гордится каждым.

– Мы работаем в связке с еще одним учителем физики нашей гимназии Сергеем Саковичем. Я часто с ним советуюсь. Он ведет предмет в 10-11-х классах. Моя задача – на начальном этапе выявить тех, у кого есть способности к физике. Затем передаю их Сергею Викторовичу, – рассказывает Егор.

Вообще любой олимпиадный успех – это на 90% заслуга ученика. Главное достижение учителя – привить навыки самостоятельной работы.

– Сразу настраиваю ребят на то, что физику нельзя просто учить. Ее нужно стремиться понять. Прочитали материал – попробуйте разобраться, а не механически запоминать формулу или определение. Память следует развивать при помощи литературы, а на уроках физики это не пройдет. Нужно схватить основу, тогда будет легко, – считает Егор. – Если ребята хотят больше заниматься, всегда нахожу для них время. Олимпиадники могут работать над заданиями до самого вечера, и я, естественно, не уйду домой, пока они не закончат.

На вопрос, в чем секрет его успеха как педагога, Егор скромно пожал плечами:

– Его нет. Надо верить в ученика и работать с ним индивидуально. Найти некий общий подход ко всем невозможно. Никогда не ставлю целью дипломы моих учеников, а просто делаю свою работу.



