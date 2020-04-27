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В Минске Mercedes с нетрезвым водителем за рулём врезался в Renault
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 апреля в Минске нетрезвый водитель иномарки допустил столкновение с другим автомобилем.
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В аварии получил травмы пассажир Renault, пострадавший был доставлен в медучреждение. По факту ДТП ведётся проверка. Уточняется, что водитель Mercedes был нетрезв.
Ранее в апреле в Минске произошла авария на Партизанском проспекте.
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Новости Беларуси. 26 апреля в Минске нетрезвый водитель иномарки допустил столкновение с другим автомобилем. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 59-летний...
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