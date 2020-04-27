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Антирекорд: брестское "Динамо" после шести туров набрало всего 7 очков

27.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последний раз действующий чемпион набирал так мало в 2005-м году

Брестское «Динамо» после шести туров набрало 7 очков – 2 победы, ничья, 2 поражения – и занимает 14-е место.

Последний раз действующий чемпион набирал так мало очков в 2005-м. Это было минское «Динамо», которое набрало семь очков в шести матчах, но делило в таблице вместе с брестским «Динамо», «Нафтаном» и «Локомотивом» 8-11 места.

Другие случаи неудачного старта действующего чемпиона: «Белшина» – 2002-й год – 7 очков – 9-е место, БАТЭ – 2000-й год – 7 очков, 10-е место, «Динамо» Минск – 1998-й год – 7 очков – 12-е место.


Отметим, что 14-е место для действующего чемпиона после шести туров – это антирекорд высшей лиги.

В седьмом туре брестское «Динамо» на выезде сыграет с «Белшиной». Встреча состоится 3 мая
 
Теги: Минск
 
 
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Последний раз действующий чемпион набирал так мало в 2005-м году
 
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