Брестское «Динамо» после шести туров набрало 7 очков – 2 победы, ничья, 2 поражения – и занимает 14-е место.





Последний раз действующий чемпион набирал так мало очков в 2005-м. Это было минское «Динамо», которое набрало семь очков в шести матчах, но делило в таблице вместе с брестским «Динамо», «Нафтаном» и «Локомотивом» 8-11 места.





Другие случаи неудачного старта действующего чемпиона: «Белшина» – 2002-й год – 7 очков – 9-е место, БАТЭ – 2000-й год – 7 очков, 10-е место, «Динамо» Минск – 1998-й год – 7 очков – 12-е место.









Отметим, что 14-е место для действующего чемпиона после шести туров – это антирекорд высшей лиги.





В седьмом туре брестское «Динамо» на выезде сыграет с «Белшиной». Встреча состоится 3 мая