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Неужели? Пособие по безработице могут увеличить до размера БПМ

27.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой рассказал о мерах, которые правительство предусматривает для безработных.

В частности, пособие по безработице могут увеличить до размера бюджета прожиточного минимума. Главе Беларуси предложили поддержать тех безработных, которые во втором квартале 2020 года лишились работы.

Сейчас минимальное пособие по безработице составляет всего 27 рублей - для тех, кто зарегистрирован на бирже труда как безработный. 

Лукашенко представили инициативу повысить это пособие хотя бы до бюджета прожиточного минимума. Сейчас в среднем бюджет прожиточного минимума составляет около 247 рублей.

Если на протяжении трех месяцев гражданин будет находиться на учете как безработный, то получит повышенное пособие, рассказал Крутой в эфире канала ОНТ.


Также вице-премьер анонсировал адресную соцподдержку, которая в первую очередь будет касаться семей с детьми. Как предполагается, доплата на каждого члена семьи возрастет до бюджета прожиточного минимума. Это около 50-55 рублей на одного человека, добавил Крутой.
 
 
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Вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой рассказал о мерах, которые правительство предусматривает для безработных.
 
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