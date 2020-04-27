Радиация никуда не делась! Почему Чернобыль и через 34 года - бомба замедленного действия

И даже после стольких лет зона все еще представляет опасность из-за большой концентрации радиоактивных веществ и высокой вероятности облучения.





OBOZREVATEL поговорил с заместителем директора украинского Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергеем Гащаком. Об экологической ситуации в Чернобыльской зоне и перспективах ее восстановленияпоговорил с заместителем директора украинского Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии





– Какая опасность таится в зоне отчуждения ныне – через 34 года после трагедии?





– Радиация никуда не делась, но люди этого не понимают. А ведь это – избыточная энергия: она разрушает все. Мы живем только благодаря тому, что на протяжении эволюции наш организм выработал механизмы, которые оказывают сопротивление, поэтому мы можем переносить определенное количество избыточной радиации.





Однако этот диапазон чем выше, тем хуже. Ученые считают, что один из принципов предотвращения возможных негативных последствий – жить подальше от зоны радиации. То есть лучше туда не соваться.









Ныне Чернобыльская зона – место с огромным количеством избыточной радиации. Здесь до сих пор нельзя производить сельхозпродукцию, здесь невозможно жить обычной жизнью. Да, ее можно время от времени посещать, это не представляет опасности. И там работают люди, которые поддерживают зону в состоянии, для них это оправданно.





– Можно ли сказать, что зона частично восстанавливается?





– Можно, и это совершенно нормально. Радионуклиды распадаются, и безусловно, это влияет на общий уровень. Сейчас уровень в тысячу раз ниже, чем прежде. Однако радиация есть. И не стоит думать, что там стало безопаснее, потому что уже восстанавливается природа.





Даже сейчас, спустя столько лет, если вы попытаетесь использовать древесину из Чернобыля как топливо, при сгорании вы получите радиоактивные отходы. Нужно понимать, что в золе концентрируется стронций, и он попадает в ваш организм.





– Кстати, что можно сказать о масштабных пожарах в Чернобыльской зоне, насколько они ухудшили ситуацию?





– Это сложный вопрос. Большинство опасных радиоактивных веществ находятся в почве. Почвы не горели, поэтому в этом смысле ситуация практически не изменилась.





Но растительность этого региона является как бы физическим барьером для распространения радионуклидов. А из-за пожаров произошла дестабилизация. После горения на земле осталась зола, она радиоактивна, и как я уже говорил, в ней высокая концентрация стронция и цезия. Даже небольшой ветер может поднять эту золу и разнести на десятки километров.









Ситуация улучшится с восстановлением леса, но на это понадобится много лет. Сейчас лес мертвый, и он отнюдь не гарант безопасности, более того, может стать причиной новых пожаров. Поэтому к лесу нужно относиться с огромным вниманием, контролировать участки, чтобы не образовались новые места возгорания, выполнять упреждающие шаги.





Если этого не делать, мы просто сожжем всю зону. Стоит сухая погода, происходит изменениея климата, поэтому нужно быть очень зоркими.





– Мы знаем, что огонь уже подбирался к хранилищам с радиоактивными отходами. К счастью, этого не допустили. Но если, как вы говорите, пожары и в дальнейшем могут возникать, сможем ли мы обезопасить эпицентр взрыва?





– В этом плане нельзя сказать, что все так уж плохо, ведь отходы хранятся не в деревянных строениях, а в бетонных. Плюс, это специфическая зона, где нет растительности, и защитить это место от пожара довольно просто.





Но есть Рыжий лес, который в центре зоны. Это очень радиоактивная территория, и за последние несколько лет она дважды горела. Возникшее пожарище довольно опасно, так как оно находится рядом с участками, где работают люди. И только поднимется ветер, это все разнесется на дальние территории.





– Вопрос создания заповедника в Чернобыльской зоне. Уместно ли это, учитывая высокую радиоактивную опасность? К тому же президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году вообще открыл Чернобыль для туристов. Сколько времени еще потребуется на полное восстановление зоны, чтобы там свободно могли находиться люди?





– Заповедник там создан указом президента, и в соответствии с законом о заповедном фонде, он создан навсегда. Согласно этому закону, есть определенные ограничения на проведение деятельности в этой зоне.





Другой вопрос, насколько это было разумным решением без соответствующей подготовки законодательной базы. Действуют два абсолютно противоречивых закона: один касается зоны отчуждения, как пострадавшего места после взрыва, с определенными ограничениями и правилами; другой – о природно-заповедном фонде. И они дерутся, "как бараны", на всех участках.





По туризму это тоже какая-то дополнительная нормативная база, которая имеет свои подходы.





Когда эта зона станет чистой? Это сотни лет. Надеяться на то, что сюда смогут приехать люди и спокойно гулять по территории – не стоит. Это абсолютно ошибочное мнение.









По моему мнению, любой туризм, в том виде, какой он есть сейчас в Чернобыльской зоне, это неправильно. Но имеется много желающих раскручивать такую деятельнсть в зоне, потому что это деньги из воздуха. Я считаю, что использовать эту территорию для туристов можно только в очень ограниченных рамках, и это должно быть отрегулировано. А у нас – это зона "открытых дверей".



