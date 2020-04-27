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В Пинске почтили память юных пинчан, ушедших из жизни из-за последствий чернобыльской катастрофы
27.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В Пинске есть алея деревьев, которые высажены в память детей, ушедших из жизни из-за последствий чернобыльской катастрофы. На деревья повязали ленточки, скорбя о потерях.
Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ
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В Пинске есть алея деревьев, которые высажены в память детей, ушедших из жизни из-за последствий чернобыльской катастрофы. На деревья повязали ленточки, скорбя о...
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