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В Пинске почтили память юных пинчан, ушедших из жизни из-за последствий чернобыльской катастрофы

27.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В Пинске есть алея деревьев, которые высажены в память детей, ушедших из жизни из-за последствий чернобыльской катастрофы. На деревья повязали ленточки, скорбя о потерях.






















Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ
 
 
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В Пинске есть алея деревьев, которые высажены в память детей, ушедших из жизни из-за последствий чернобыльской катастрофы. На деревья повязали ленточки, скорбя о...
 
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