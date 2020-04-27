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Памятники из стекла можно заказать в Слуцке
27.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Наряду с природным камнем, который способен сотни лет простоять под открытым небом без каких-либо деформаций, есть ещё один материал, который обладает таким качеством. Это стекло. Поэтому в ритуальном производстве памятники из стекла триплекс – уже не редкость, а новые возможности, оригинальность и уникальность.
Стекло для надгробий далеко не такое хрупкое как то, что находится в оконных рамах. Вы только вдумайтесь: для полного уничтожения стекла естественным способом (имеется в виду распад от времени) необходимо 3000 лет!
Такой прочностью не может похвастаться ни гранит, ни мрамор, ни, тем более, металл или дерево. К тому же, помимо качественного превосходства, стекло идеально подходит для оформления некоторых мемориальных комплексов.
Стекло «воздушное». Гранит – камень тяжёлый и строгий. А заказывая благоустройство могилы, клиент зачастую хочет избавиться от давящей на душу тяжести. Тогда альтернативой выступает белый мрамор, но даже он иногда кажется неуместным.
Другое дело – стекло. Оно смотрится буквально воздушным – прозрачный памятник никогда не создаст гнетущую или траурную атмосферу. Этот памятник будет светлым и чистым, радуя глаз в каждое посещение кладбища.
Стекло – это множество красок и всегда цветы на могилке. Актуально в последнее время изображать на стекле цветы — гвоздики, розы, лилии, каллы. Это отличная альтернатива пластиковым букетам, которые ежегодно массово загрязняют атмосферу. Нанесённая картинка закаляется при высокой температуре, в итоге не выгорает под воздействием солнечных лучей и долгое время сохраняет привлекательный внешний вид. Яркие краски навечно впаиваются в материал надгробия.
Стекло – это уникально долгий срок эксплуатации. Стекло остается привлекательным несколько тысяч лет, поэтому, по сути, не имеет срока годности. Закаленное стекло выдерживает температурные скачки, не трескается и не откалывается. Специальная пленка защищает поверхность от царапин и других повреждений.
Современные технологии испытаний не позволили определить срок эксплуатации медальонов и памятников из стекла. В результате проведённых научно-исследовательской комиссией БНТУ испытаний (40 циклов воздействия переменной температуры, влажности, ультрафиолетовых лучей и т.д.) деформаций внешнего вида и изменений цветности выявлено не было.
Стекло – это множество вариаций и форм. И масса оригинальных стилей оформления:
Стекло – это совсем не хрупкость
Люди пока с опаской относятся к памятникам из стекла, считая его хрупким, а значит, лёгкой победой вандалов. Но памятники и медальоны из стекла триплекс защищены ударопрочной плёнкой, само стекло изготовлено с добавлением особых примесей, повышающих его прочность.
Стекло – это простота в уходе. Памятники из стекла не нуждаются в сложном уходе, достаточно прозрачные поверхности протирать влажной тряпкой, а серьезные загрязнения устранять моющими спреями.
Адрес: г. Слуцк, ул. Уласовца, 3 (ТЦ "Калейдоскоп, вход от стоянки); пл. Базарная, павильон №127 (возле "ГазТеплоВода").
ИП Саванович И. М., УНП690752803
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Наряду с природным камнем, который способен сотни лет простоять под открытым небом без каких-либо деформаций, есть ещё один материал, который обладает таким...
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