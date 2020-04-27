Кинотеатр «Победа» закроется на ремонт

Источник материала: Пинский Вестник

Количество посещений в кинотеатре «Победа» значительно сократилось. Тем не менее зрители понемногу приходят. Большой комфортный зал позволяет обеспечить безопасную рассадку. По будням бывает один сеанс, в выходные – до трех.

Все же в мае планируется временно приостановить работу кинотеатра, но не для того, чтобы, как говорится, повесить замок, а, пользуясь возможностью, выполнить текущий ремонт зрительного зала. Уже давно было намечено заменить обшивку стен, для этого заранее приобретен специальный материал. Наш кинотеатр постоянно обустраивается. И теперь порадует посетителей приятной цветовой гаммой интерьера.

О конкретных сроках, когда «Победа» будет на ремонте, администрация проинформирует пинчан через социальные сети.