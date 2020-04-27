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В Высоком почистили родник

27.04.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Силами филиала «Высоковский» территориального центра социального обслуживания населения была произведена чистка родника, расположенного в парке г.Высокое, рассказал корреспонденту «НК» мэр Высокого Александр Рогальчук. Планируется взять пробы воды на анализ, и если все показатели будут соответствовать санитарным нормам, воду из родника можно будет пить.

 

Фото носит иллюстративный характер.

В Высоком почистили родник

Author: Редактор сайта

В Высоком почистили родник

Редактор сайта

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Силами филиала «Высоковский» территориального центра социального обслуживания населения была произведена чистка родника, расположенного в парке Сообщение В...
 
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