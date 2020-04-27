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В Высоком почистили родник
27.04.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Силами филиала «Высоковский» территориального центра социального обслуживания населения была произведена чистка родника, расположенного в парке г.Высокое, рассказал корреспонденту «НК» мэр Высокого Александр Рогальчук. Планируется взять пробы воды на анализ, и если все показатели будут соответствовать санитарным нормам, воду из родника можно будет пить.
Фото носит иллюстративный характер.
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Силами филиала «Высоковский» территориального центра социального обслуживания населения была произведена чистка родника, расположенного в парке Сообщение В...
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