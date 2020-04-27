В Высоком почистили родник

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Силами филиала «Высоковский» территориального центра социального обслуживания населения была произведена чистка родника, расположенного в парке г.Высокое, рассказал корреспонденту «НК» мэр Высокого Александр Рогальчук. Планируется взять пробы воды на анализ, и если все показатели будут соответствовать санитарным нормам, воду из родника можно будет пить.

Фото носит иллюстративный характер.