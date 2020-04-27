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Заканчивается онлайн-голосование по выбору кандидата оппозиции на президентских выборах
Источник материала: Партизан
Но до конца апреля еще можно отдать свой голос за одного из трех претендентов.
Это лидер Движения "За свободу" Юрий Губаревич.
Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов.
И независимый кандидат, представительница оргкомитета по созданию партии
Белорусская христианская демократия Ольга Ковалькова.
Весь период голосования претенденты шли, что называется, ноздря в ноздрю. И потому последние дни многое решают.
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Но до конца апреля еще можно отдать свой голос за одного из трех претендентов.
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