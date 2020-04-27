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Заканчивается онлайн-голосование по выбору кандидата оппозиции на президентских выборах

27.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но до конца апреля еще можно отдать свой голос за одного из трех претендентов.

Заканчивается онлайн-голосование по выбору кандидата оппозиции на президентских выборах
Это лидер Движения "За свободу" Юрий Губаревич.

Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

И независимый кандидат, представительница оргкомитета по созданию партии 
Белорусская христианская демократия Ольга Ковалькова.

Весь период голосования претенденты шли, что называется, ноздря в ноздрю. И потому последние дни многое решают. Проголосовать можно здесь.
 
 
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Но до конца апреля еще можно отдать свой голос за одного из трех претендентов.
 
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