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Каменетчина – на Республиканской доске почета

27.04.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Каменецкий район занесен на Республиканскую доску почета победителей соревнования за 2019 год. Он достиг наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития наряду со Сморгонским районом Гродненской области, Мозырским районом Гомельской области, Могилевским районом, а также Минским и Червенским районами Минской области. Всего на Респуб­ликанскую доску почета занесены 62 победителя соревнования в соответствующих номинациях, что является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внес­ших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.

Каменетчина – на Республиканской доске почета

Author: Редактор сайта

Каменетчина – на Республиканской доске почета

Редактор сайта

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Каменецкий район занесен на Республиканскую доску почета победителей соревнования за 2019 год. Он достиг наилучших Сообщение Каменетчина – на Республиканской...
 
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