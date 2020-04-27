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Каменетчина – на Республиканской доске почета
27.04.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Каменецкий район занесен на Республиканскую доску почета победителей соревнования за 2019 год. Он достиг наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития наряду со Сморгонским районом Гродненской области, Мозырским районом Гомельской области, Могилевским районом, а также Минским и Червенским районами Минской области. Всего на Республиканскую доску почета занесены 62 победителя соревнования в соответствующих номинациях, что является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.
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Каменецкий район занесен на Республиканскую доску почета победителей соревнования за 2019 год. Он достиг наилучших Сообщение Каменетчина – на Республиканской...
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