"Кувыркающаяся в космосе веб-камера". Спутник Ирана бесполезен, считают в США

Twitter командующий Космическими силами США Джон Рэймонд. Маловероятно, что первый военный спутник Ирана Noor-1, который 22 апреля ближневосточная страна вывела на орбиту, чем-либо полезен для нужд разведки. Об этом написал вкомандующий Космическими силами США Джон Рэймонд.





18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США, которая отслеживает все объекты в околоземном пространстве, охарактеризовала "Свет-1" как кубсат (наноспутник) габаритов 3U, то есть объемом в три кубических дециметра. В их каталоге он получил номер SATCAT 45529.









"Иран утверждает, что он способен делать снимки. Фактически, это кувыркающаяся в космосе веб-камера, и маловероятно, что она предоставляет какие-то разведданные", – написал генерал США, добавив ироничный хэштег "#скосмосомтяжело".