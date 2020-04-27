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"Кувыркающаяся в космосе веб-камера". Спутник Ирана бесполезен, считают в США
Источник материала: Партизан
Сигнал на частоте 401,5 MHz с первого военного спутника Ирана прерывается. По всей видимости, аппарат не стабилизирован – вращается вокруг своей оси.
Маловероятно, что первый военный спутник Ирана Noor-1, который 22 апреля ближневосточная страна вывела на орбиту, чем-либо полезен для нужд разведки. Об этом написал в
18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США, которая отслеживает все объекты в околоземном пространстве, охарактеризовала "Свет-1" как кубсат (наноспутник) габаритов 3U, то есть объемом в три кубических дециметра. В их каталоге он получил номер SATCAT 45529.
"Иран утверждает, что он способен делать снимки. Фактически, это кувыркающаяся в космосе веб-камера, и маловероятно, что она предоставляет какие-то разведданные", – написал генерал США, добавив ироничный хэштег "#скосмосомтяжело".
По состоянию на 27 апреля нет данных, что вращение "Нур-1" смогли стабилизировать.
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Сигнал на частоте 401,5 MHz с первого военного спутника Ирана прерывается. По всей видимости, аппарат не стабилизирован – вращается вокруг своей оси.
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