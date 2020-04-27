Как превратить госпредприятия в источник роста

«Банкаўскага весніка» . Он предлагает «провести различие между потенциально жизнеспособными, подлежащими реструктуризации предприятиями, и нежизнеспособными предприятиями, неспособными преодолеть свой финансовый кризис самостоятельно, или же обеспечить возвратность предоставляемой им финансовой помощи и/или полученных ранее льготных кредитов», пишет "Завтра твоей страны" . Попытки сохранить неработающие предприятия в государственной собственности обходятся дорого с точки зрения фискальных затрат, констатирует Кирилл Гайдук в статье в специальном выпуске. Он предлагает «провести различие между потенциально жизнеспособными, подлежащими реструктуризации предприятиями, и нежизнеспособными предприятиями, неспособными преодолеть свой финансовый кризис самостоятельно, или же обеспечить возвратность предоставляемой им финансовой помощи и/или полученных ранее льготных кредитов», пишет





Жизнеспособность того или иного предприятия, по мнению эксперта, может быть определена с помощью оценки чистой приведенной стоимости его хозяйственной деятельности, т. е. стоимость действующего предприятия должна быть выше, чем стоимость его активов, проданных на основе срочной реализации имущества, и быть больше нуля. Для Беларуси степень жизнеспособности предприятий должна учитывать всю тяжесть финансового состояния (и необходимых для выхода из него финансовых затрат, прежде всего фискальных), а также перспективы и реалистичные сроки реструктуризации.





«При этом оценка способности предприятий обслуживать долги в будущем имеет критически важное значение, в противном случае бремя расходов ложится на государственные банки и систему госфинансов в целом. А это ведет к росту государственного долга и ухудшению международной инвестиционной позиции», — подчеркивает Кирилл Гайдук.





В целом реструктуризация подразумевает два взаимосвязанных процесса: финансовую реструктуризацию (т. е. признание финансовых потерь) и реструктуризацию накопленных финансовых требований и операционную реструктуризацию (т. е. реорганизацию бизнес-процессов).





Финансовая реструктуризация в Беларуси уже практиковалась.





«Чего в значительной степени пока не происходило, так это операционной реструктуризации, которая включает в себя шаги по повышению эффективности на микроуровне, улучшению системы менеджмента, сокращению излишнего персонала, продаже неработающих активов, улучшению маркетинга, а также иные меры, способствующие увеличению денежного потока и прибыльности госпредприятий, — пишет экономист. Вместо этого, например, распространенной практикой (в особенности в сельском хозяйстве в середине 2000-х гг.) было присоединение неэффективных субъектов хозяйствования к хорошо работающим ГП, в том числе в промышленности, в ожидании того, что последние помогут повысить эффективность неэффективных предприятий.





«Однако эти действия не привели к сокращению числа убыточных единиц: так, в 2019 г. почти 60% сельскохозяйственных предприятий оставались убыточными без государственной поддержки. В 2016 г. этот показатель достиг максимума в 76,5% по сравнению с 37,6% в 2012 г.»» — приводит данные автор статьи.





«Вывод из кризиса очевидно нежизнеспособных предприятий, неспособных покрыть все три вида затрат, является необоснованным и должен вести к их ликвидации, — отмечает эксперт. — Поддержка потенциально жизнеспособного предприятия должна зависеть от плана операционной реструктуризации, поскольку такая поддержка может включать в себя и предоставление временного финансирования. Это, в свою очередь, может стать катализатором привлечения частных средств».





Меры по повышению эффективности государственных предприятий, по мнению экономиста, в конечном счете, служат цели восстановления экономического роста и улучшения международной конкурентоспособности экономики в целом.





Пять важных шагов к повышению эффективности государственных предприятий, с точки зрения Кирилла Гайдка, могут выглядеть так.





1.Определение четких целей государственных предприятий





Неключевые цели государственных предприятий могли бы быть устранены, а некоторые социальные функции (например, содержание собственных медицинских и санаторных учреждений) могли бы осуществлять специализированные учреждения (финансируемые из госбюджета или частные). Применительно к естественным монополиям и стратегическим секторам задачей государственных предприятий должна стать поддержка целей экономического и социального развития Беларуси, а не реализация функций перекрестного субсидирования.





2. Изменение структуры и процедур управления и надзора в отношении государственных предприятий





Отношения между акционерами и директорами должны строиться по принципу «на расстоянии вытянутой руки» с тем, чтобы ограничить вмешательство в деятельность государственных предприятий.





При этом система надзора за государственными предприятиями может должным образом упорядочить права и обязанности различных государственных органов.





3. Поэтапное, но последовательное ужесточение бюджетных ограничений





Ключевые уроки стран Юго-Восточной Азии и стран с переходной экономикой свидетельствуют о том, что до тех пор, пока государственные предприятия продолжают иметь легкий доступ к различным формам финансовой поддержки через государственные финансовые учреждения и непосредственно от центральных и местных органов власти, руководители этих предприятий и соответствующие отраслевые министерства не будут иметь достаточных стимулов для повышения эффективности функционирования предприятий.





4. Усиление конкуренции посредством улучшения инвестиционного климата и минимизации барьеров для начала деятельности и ограничения скрытой поддержки государственных предприятий с тем, чтобы предприятия могли конкурировать на равных условиях. Госпредприятия, которые эффективно конкурируют на рынках, могут быть сохранены, тогда как деятельность неконкурентоспособных предприятий может быть сокращена или же вовсе прекращена с тем, чтобы обеспечить возможности для лучшего применения ресурсов, а нежизнеспособные предприятия должны уйти с рынка.









5. Внедрение корректирующих механизмов, сопровождаемых мерами по смягчению социальных, бюджетных и финансовых последствий





Необходимо внедрить механизмы, которые: 1) способствуют упорядоченному и поэтапному перераспределению ресурсов от неэффективных, нежизнеспособных и нестратегических госпредприятий; 2) позволяют смягчить социальную, финансовую и бюджетную нагрузку, непосредственно создаваемую неэффективным функционированием госпредприятий.





Этой задаче служат соответствующие изменения в системе социальной защиты и поддержке временно безработных.



