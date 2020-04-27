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SIPRI: Россия - четвертая в мире по военным расходам. Беларусь в топ-40 не вошла

27.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия в 2019 году заняла четвертое место в списке стран, лидирующих по расходам на оборону.

 

Об этом говорится в докладе (.pdf) Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

За год военные расходы России достигли 65,1 миллиарда долларов, ее доля в глобальных тратах на оборону составила 3,4%.

Лидером по военным расходам в 2019 году остаются США (732 миллиарда долларов). Доля страны в глобальных тратах составила 38%. На втором месте оказался Китай (261 миллиард долларов), на третьем — Индия (71,1 миллиарда долларов). Замыкает пятерку лидеров Саудовская Аравия (61,9 миллиарда долларов).
 
 
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Россия в 2019 году заняла четвертое место в списке стран, лидирующих по расходам на оборону.
 
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