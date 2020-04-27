SIPRI: Россия - четвертая в мире по военным расходам. Беларусь в топ-40 не вошла









докладе (.pdf) Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Об этом говорится в(.pdf) Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).





За год военные расходы России достигли 65,1 миллиарда долларов, ее доля в глобальных тратах на оборону составила 3,4%.





Лидером по военным расходам в 2019 году остаются США (732 миллиарда долларов). Доля страны в глобальных тратах составила 38%. На втором месте оказался Китай (261 миллиард долларов), на третьем — Индия (71,1 миллиарда долларов). Замыкает пятерку лидеров Саудовская Аравия (61,9 миллиарда долларов).



