Президент Казахстана объявил о масштабной трансформации экономики

Источник материала: Вороновская газета





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о вступлении страны в новую фазу развития и о масштабной трансформации экономики, сообщает КАЗИНФОРМ.

«Наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития. По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления», — сказал Касым-Жомарт Токаев в своем заявлении.

Президент обратился к гражданам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией: «Еще раз выражаю благодарность нашим врачам и всему медицинскому персоналу, сотрудникам правоохранительных органов и военным, которые стойко и самоотверженно обеспечивают безопасность людей. Благодарю волонтеров. Они, несмотря на риски, ежедневно помогают нуждающимся гражданам. Хочу выразить признательность журналистам и работникам средств массовой информации, продолжающим снабжать граждан оперативной и достоверной информацией».

По мнению президента Казахстана, слов поддержки заслуживают и работники госаппарата, в сложнейших условиях обеспечивающие жизнедеятельность государства и реализацию пакета антикризисных мер.

«Казахстан абсолютно открыт перед международным сообществом, мы публикуем все данные, какими бы печальными они ни были. В этой связи прошу некоторых граждан воздержаться от конспирологических сплетен. Да, в работе государственных органов имеются упущения, в том числе системного характера. Мы их видим, извлекаем уроки, в посткарантинный период примем необходимые меры. Но большинство государственных работников трудится честно и даже самоотверженно», — отметил Касым-Жомарт Токаев. По его словам, кризис показал, что казахстанцы — это нация настоящих патриотов.

Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев подпишет указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая. В опубликованном заявлении президента говорится, что это решение принято с учетом складывающейся ситуации в стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов. «В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится», — отметил глава Казахстана.

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