Запрет на посещение лесов введён в 84 районах

Источник материала: ОНТ

Во время больших выходных белорусам придётся воздержаться от пикников. Леса закрыты для посещений уже в 84 районах страны.

Самая сложная ситуация на юге – полностью под запретом леса Брестской, Гомельской и Гродненской областей. В список попал и первый район на Витебщине. Причина ограничений – высокая пожарная опасность. Из-за ветра и засухи пламя может разгореться от малейшей искры. Нарушение запрета грозит штрафом, за соблюдением правил следит лесная охрана.

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