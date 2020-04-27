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Запрет на посещение лесов введён в 84 районах
Источник материала: ОНТ
Во время больших выходных белорусам придётся воздержаться от пикников. Леса закрыты для посещений уже в 84 районах страны.
Самая сложная ситуация на юге – полностью под запретом леса Брестской, Гомельской и Гродненской областей. В список попал и первый район на Витебщине. Причина ограничений – высокая пожарная опасность. Из-за ветра и засухи пламя может разгореться от малейшей искры. Нарушение запрета грозит штрафом, за соблюдением правил следит лесная охрана.
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Во время больших выходных белорусам придётся воздержаться от пикников. Леса закрыты для посещений уже в 84 районах страны. Самая сложная ситуация на юге –...
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