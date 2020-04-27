TUT.BY рассказали на предприятии. Там уточнили: задержание произошло 17 апреля. Об этомрассказали на предприятии. Там уточнили: задержание произошло 17 апреля.





Сергея Тура задержали в По информации некоторых источников,задержали в Минске сотрудники 9-го управления (по Гродненской области) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.





Директор завода якобы был задержан при получении взятки в 4,5 тысячи долларов от представителя одной из зарубежных фирм. Якобы — за решение вопроса о закупке семян льна.





На предприятии факт задержания руководителя подтвердили, однако какими-либо подробностями там не располагают.





Сейчас функции руководителя исполняет главный инженер предприятия — Иван Лаврович.





Он говорит, что завод работает в штатном режиме, а об обстоятельствах задержания начальника он ничего не знает.





— Слухи ходят разные, но я им не верю и озвучивать не хочу. Завод работает, как и раньше. Например, сегодня вместе с заместителем директора работаем в полях, — рассказал Иван Лаврович.





Получить оперативный комментарий в СК журналистам не удалось.









Предприятие «Кореличи-лен» начало работать в 1974 году. В 2014-м на заводе прошла модернизация: была установлена новая технологическая линия по выработке длинного и короткого волокна бельгийской фирмы Depoortere мощностью переработки 10 тысяч тонн льнотресты в год.





На данный момент завод вышел на проектную мощность по переработке льнотресты и является одним из крупнейших на территории СНГ.





В прошлом году предприятие посещал Лукашенко.





Согласно данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, по состоянию на 1 января 2018 года чистый убыток предприятия за отчетный (2017 год) составлял 1,066 млн рублей. Сергей Тур говорил, что в первой половине 2019 года предприятие вышло в плюс.





Лукашенко во время своего приезда похвалил работу кореличского льнозавода.





— Гродненская область была лучшей в Советском Союзе. Она и сегодня не хуже, если взять все постсоветское пространство, — сказал Лукашенко. — Перерабатывать надо все так, как делаете вы: получать пеллеты из костры, шпагат, веревки, масло льна. Все это надо возродить, как когда-то было. Как в Кореличах, так должно быть на всех льнозаводах по всей стране.

