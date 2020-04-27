Какой будет погода на этой неделе в Ганцевичском районе?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На этой неделе, с 27 апреля по 3 мая, ночных заморозков не прогнозируется. В ночное время суток столбики термометров опустятся от +11 до +2 градусов по Цельсию.

Самыми теплыми днями недели будут вторник и среда. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса по Цельсию. Но в четверг температура упадет до + 15, ожидается гроза. В пятницу и субботу синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Всю неделю на Ганцевщине будет достаточно ветрено, ожидаются порывы от 10 до 12 м/с.





По информации gismeteo.by

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