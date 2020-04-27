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В Барановичском районе лесник нашёл снаряды времён ВОВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Барановичском районе мужчина обнаружил снаряды времён Великой Отечественной войны.
Как
К указанному месту выехали правоохранители и СПГ. Выяснилось, что это 75-мм боеприпасы немецкого производства. Территория вокруг обнаруженных снарядов была перекрыта и обследована. Больше взрывоопасных объектов найдено не было.
На прошлой неделе в Оршанском районе тракторист нашёл на поле 46 мин.
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Новости Беларуси. В Барановичском районе мужчина обнаружил снаряды времён Великой Отечественной войны. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию...
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