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В Барановичском районе лесник нашёл снаряды времён ВОВ

27.04.2020 12:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичском районе мужчина обнаружил снаряды времён Великой Отечественной войны. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию обратился лесник. Он пояснил, что во время обхода закреплённой за ним территории увидел два металлических предмета вблизи деревни Перховичи. 

В Барановичском районе лесник нашёл снаряды времён ВОВ
Фото: УВД Брестского облисполкома 

К указанному месту выехали правоохранители и СПГ. Выяснилось, что это 75-мм боеприпасы немецкого производства. Территория вокруг обнаруженных снарядов была перекрыта и обследована. Больше взрывоопасных объектов найдено не было. 

На прошлой неделе в Оршанском районе тракторист нашёл на поле 46 мин.

Мужчина сообщил о находке в сельсовет – здесь подробности

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Новости Беларуси. В Барановичском районе мужчина обнаружил снаряды времён Великой Отечественной войны.  Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию...
 
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